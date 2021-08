Report du match ACA-Caen : le bon sens l’emportera t-il ?

Dix cas positifs, cinq cas contact, une situation caniculaire et un pic de pollution attendu pour demain soir ne semblent, pour l’heure, pas suffisants pour convaincre la LFP de reporter le match ACA-Caen comptant pour la quatrième journée de Ligue 2 demain soir (21 heures). Quand bien même il serait reporté, le quotidien des joueurs, staff et dirigeants s’en trouve tout de même très fortement perturbé depuis jeudi 5 août dernier, date du premier cas positif détecté au sein du groupe d’Olivier Pantaloni. Et pour ne rien arranger, neuf autres ont été testés positifs après la rencontre Auxerre-ACA de samedi dernier : « Le protocole de la Ligue est très strict sur ce point, rappelle Christian Leca, président du club, à compter de chaque cas détecté, tous les joueurs doivent être testés chaque jour durant sept jours. Ils peuvent, au bout de dix jours, reprendre un entraînement individuel et collectif au bout de dix-huit jours... »



« Nous sommes entre le marteau et l’enclume »

Les tests ont donc débuté jeudi 5 août et ont été renouvelés dimanche à la suite de neuf nouveaux cas. Un dixième a été recensé mercredi soir. Parmi les joueurs concernés, figurent des cadres du groupe. Un groupe fortement perturbé dans ses séances de travail durant toute la semaine selon Christian Leca qui ajoute « De son côté, la Ligue ne les prend pas en compte. Nous sommes donc entre le marteau et l’enclume. »



À 19h00 ce vendredi, la nouvelle d’un éventuel report, n’est toujours pas arrivée au stade de Timizolu où l’on en est réduit à « souhaiter » un onzième cas pour l’ officialiser. À cela, viennent s’ajouter l’alerte-canicule jusqu’à dimanche et un pic de pollution atmosphérique pour demain soir.

De son côté, Stéphane Moulin, l’entraîneur caennais a évoqué ce jeudi en conférence de presse, « Une situation où l’équité sportive n’est pas respectée. Je ne vois pas la différence, à un cas près, pour décaler un match. On s’est préparé dans l’éventualité de jouer mais on espère vivement ce report... »

Une situation de plus en plus compliquée pour les Acéistes dont la préparation du match face au Paris FC, actuel leader de L2, s’en trouvera, quoiqu’il arrive, elle aussi perturbée. Jouera, jouera pas ?



Réponse attendue dans la soirée.