Rentrée scolaire à Ajaccio : le maire en visite à l'école Sampiero

Stephane Sbraggia a tenu à souhaiter une bonne rentrée à tous les enfants, ainsi qu’aux directeurs, professeurs et personnels des écoles. "Une bonne rentrée scolaire à tous les élèves ajacciens, à leurs parents, leurs enseignants et aux personnels de l'Éducation nationale et de la Ville. Nos écoles sont une priorité à laquelle nous consacrons des moyens importants afin d'accompagner la réussite de notre jeunesse."