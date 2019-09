Rentrée scolaire 2019 en Corse : 47 114 élèves ont repris le chemin de l'école

47114 élèves dont







24625 élèves du premier degré







22489 élèves du second degré (collèges et lycées)







Les Écoles et établissements scolaires







252 écoles



62 écoles maternelles publiques (30 en Corse du sud et 32 en Haute-Corse)







186 écoles primaires publiques (79 en Corse du Sud et 107 en Haute-Corse) 4 écoles privées (2 en Corse du Sud et 2 en Haute-Corse)







133 écoles rurales, dont 46 à classe unique



(65 écoles rurales en Haute-Corse et 68 écoles rurales en Corse du Sud)







56 ouvertures de classes







30 classes ULIS (unités localisées pour l’inclusion scolaire)



(16 en Haute-Corse et 14 en Corse du Sud)







47établissements du second degré







31 collèges dont 29 collèges publics (14 en Corse du sud et 15 en Haute-Corse) et 2 collèges privés (1 en Corse du sud et 1 en Haute-Corse)







15 lycées



9 lycées publics (4 en Corse du Sud et 5 en Haute-Corse)

4 lycées professionnels (2 en Corse du Sud et 2 en Haute-Corse)







2 lycées privés (1 en Corse du Sud et 1 en Haute-Corse)







1Erea (Établissement régional d’enseignement adapté)







Les diplômes



87,6% Taux de réussite au diplôme national du brevet



(DNB)







90% Taux de réussite au baccalauréat (général, technologique et professionnel)







Les Étudiants à l’université de Corse



4700 étudiants inscrits







Les personnels



4617 agents de l'Éducation nationale

dont 3798 enseignants premier et second degrés, public et privé



et 819 personnels IATSS (ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé) et AVS-I (auxiliaire de vie scolaire individuel), assistants d’éducation.