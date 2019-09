Rentrée perturbée à Folelli

"Scola in periculu" : écrite en rouge sur une banderole qui barre l'entrée de l'établissement de Folelli, la phrase ne passe pas inaperçue. Des cadenas sont venus aussi bloquer son entrée.

C'est de la sorte que les parents d'élèves qui ont reçu le soutien du maire de Penta-di-Casinca, Yannick Castelli, ont manifesté mardi matin leur mécontentement tout contenu sur un tract largement distribué sur place qui appelait au rassemblement.

" Non à la fermeture d'une classe, non aux classes surchargées. Notre commune est en pleine expansion ( livraison de 68 logements en cours).

"Une classe fermée à la rentrée à 2 élèves près = élèves sacrifiés".



Et l'appel a été entendu.

Les parents d'élèves sont venus en nombre.

Dans le courant de la matinée Christian Mendive en route pour Valle d'Alesani (voir par ailleurs) a fait une halte à Folelli. Il a rencontré le maire de Penta et une délégation de parents d'élèves.

En attendant une décision - sans doute définitive - qui pourrait intervenir dès lundi, la rentrée scolaire perturbée ce mardi matin pourra s'effectuer normalement jeudi matin.