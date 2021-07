Rénovation de la "cité des monts, des lacs et des arbres" à Bastia : plus de 44 millions d'euros de financements actés

Pierre-Manuel Pescetti le Vendredi 30 Juillet 2021 à 21:04

Ce vendredi 30 juillet, la Ville de Bastia, la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB), la Collectivité de Corse et l’Office Public de l’Habitat Corse (OPH2C), Action logement, la banque des territoires et l’Etat ont signé la convention du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine (NPRU) de Bastia. Une opération à plus de 44 millions d'euros qui prévoit la destruction de plusieurs bâtiments dans la "cité des monts, des lacs et des arbres" du quartier de Lupinu, la rénovation de centaines d'autres et la construction de 60 logements neufs.