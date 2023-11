Rencontres Musicales de Méditerranée : le lycée Jeanne d’Arc à l’heure portugaise

Dans le coquet petit théâtre de l’établissement avaient pris place les élèves des classes de seconde, première et terminale, option musique, de la professeure de musique Aurélia Tristani et ceux de la classe de 4e d’Ange Torre. Invité : l’ensemble portugais « Alegria dos emigrantes ». Au Portugal, à la fin du XIXe siècle, les us et coutumes folkloriques traditionnels spécifiques à chaque province ont subi les conséquences d’un exode rural des populations, qui a entraîné l’uniformisation des pratiques et inventé des tenues traditionnelles pour plaire aux touristes. En 1974, dès la fin de la dictature, le pays a voulu retrouver ses racines. Des groupes de « folkloristes » ont parcouru les différentes régions à la recherche des traditions enfouies dans le cœur des anciens et constitué des registres aujourd’hui centralisés à la Fédération du Folklore Portugais (FPP) dont le siège est à Arcozelo. « Notre ensemble est composé de musiciens, chanteurs et danseurs représentant le folklore portugais authentique de la région de Leiria, le centre du Portugal », explique Maria Pinto, responsable culturelle de l’association « Alegria dos emigrantes – Joie des émigrants ».



Créée en 1968, l’association s’efforce de maintenir la qualité ethnographique du folklore de sa région dans toutes les représentations : les costumes sont ceux que portaient leurs ancêtres dans cette région à la fin du XIXe siècle. Les chants, les danses et les musiques sont aussi de cette époque.





Une rencontre éducative, festive qui a enthousiasmé les lycéens et leurs professeurs, qui à la fin du concert se sont tous retrouvés sur scène avec …. des pommes de pin !