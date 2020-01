Remorques dégradées sur le port de Marseille : les précisions du STC

Maria Bettina Colonna le Mercredi 22 Janvier 2020 à 20:58

Une vingtaine de remorques appartenant à des transporteurs corses ont été saccagées, vendredi 17 janvier, sur le port de Marseille dans une enceinte dont l’accès était bloqué depuis plusieurs jours. Des tags nominatifs visant des élus insulaires et des dirigeants de la Corsica Linéa ont par ailleurs été retrouvés sur plusieurs remorques. Unanime et ferme a été la réaction d'un grand nombre d'élus corses, de la direction de la chambre de commerce régionale et des transporteurs insulaires qui subissent, déjà, le contrecoup du blocage des navires par les marins STC de La Méridionale et du blocage des ports par les dockers de la CGT protestant contre la grève des retraites.



Le STC, qui avait déjà commenté cet épisode, tient à apporter quelques précisions concernant les dégradations qui ont eu lieu sur le port de Marseille :

