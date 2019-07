Remise de ceintures au Kodokan Corse-Calvi

Fin de saison au Kodokan Corse-Calvi.

A cette occasion, il a été procédé à la traditionnelle remise des ceintures symbolisant les nouveaux grades, qui représentent la mesure des progrès réalisés par chaque judoka à la suite d’un travail commun, évalués selon 3 critères indissociables :



Le SHIN : l’état d’esprit

Le GHI : la technique

Le TAI : la condition physique

La mission du KODOKAN est destinée aux personnes de tous âges et de tous sexe, débutants ou confirmés. Son but est de transmettre les valeurs du JUDO (voie de l’adaptation) dont les bienfaits permettent à ses pratiquants de se réaliser chaque jour, au-delà des résultats sportifs, au sein de la société.



Cette année comme à leur habitude, les judokas se sont distingués lors des différents événements régionaux et nationaux organisés par la Fédération Française de JUDO et la Fédération Sportive et Gymnique du Travail.



Ils ont également eu le plaisir d’accueillir Hiroyuki AKIMOTO champion du monde et entraîneur de l’équipe nationale du Japon, à l’occasion du stage international de Judo organisé tous les ans au mois de mai et relaté par CNI.



A l’issue de cette saison Fabrice CARLET, président du KODOKAN CORSE remercie la CDC, la Communauté de Communes Calvi-Balagne, la Mairie de Calvi, le Complexe Sportif de Calvi ainsi que tous ses partenaires privés, avant de vous inviter à les rejoindre nombreux dès le Lundi 9 septembre 2019 au complexe sportif de Calvi

( contact : François TORDELLI au 06.14.51.28.20 ).