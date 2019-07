Réhabilitation contestée de la Cité des Monts à Lupinu : la motion de la majorité communautaire approuvée

Lundi, en fin d'après-midi, c'est dans une ambiance tendue que la motion déposée par la majorité communautaire a été approuvée 21 voix pour, 6 contre. Cette motion déposée par Pierre Savelli rappelait François Tatti (président de la Communauté d'Agglomération de Bastia) à ses obligations. Après avoir validé le projet il devait se plier au choix du Conseil ce qu'il n'a pas fait.



Le conseil communautaire préconise la réhabilitation des HLM de la Cité des Monts au lieu d'une destruction des immeubles 32 et 33. Une trentaine de locataires mécontents ont assisté à la séance.



Pour rappel, le projet global concerne 750 logements ce qui représente 1 500 habitants. Le maire de Bastia s'indigne. "Les logements concernés n'ont pas été rénovés depuis 40 ans, ce sont des passoires énergétiques. On ne peut plus faire vivre les gens dans ce type d'habitation."



Ce projet d'envergure à le soutien de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU). Au niveau national, cette agence déconstruit deux immeubles pour en reconstruire trois, à Lupinu il est prévu d'en déconstruire un pour en reconstruire six. Ce plan s'inscrit dans l'"Action coeur de ville" lancée en septembre 2018 par la municipalité de Bastia.



François Tatti s'est opposé à la motion et déplore un "projet qui n'est pas concret" mais aussi un "manque d'avancement". Pour lui le "plan humain est oublié par la majorité communautaire."



​Jeudi les dirigeants de l'ANRU viennent à Bastia, une nouvelle réunion à ce sujet aura lieu.