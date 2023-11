Régis Brouard, entraineur du SCB : «S’engager totalement, être impliqués, déterminés ! »

«On parle beaucoup à cette occasion du match de la saison dernière qui a laissé des traces » déclare l’entraineur Régis Brouard, «le passé c’est une chose, aujourd’hui c’est le présent. On ne va pas jouer un ennemi, on va jouer une rivalité sportive. Je ne tomberai pas dans cette provocation du match de l’an passé. S’il ne font pas un début de championnat, je ne m’occupe que de mon équipe et le résultat sera la conséquence de ce qu’on produira sur le terrain. On a travaillé sur des vidéos et on s’est appuyé sur leur match contre Rodez qui joue un peu dans notre registre. Mais de leur part on peut s’attendre quand même à quelques petits détails qui changent. Ils ont beaucoup de qualité technique, notamment en défense ».



L’entraineur bastiais revient aussi sur les qualités et les défauts de son équipe. « Dans le domaine offensif nos attaquants font ce qu’on leur demande, font beaucoup d’efforts, font preuve de bonne volonté, et sont souvent mal récompensés. On travaille tout cela, dans l’animation de l’équipe. Sur le plan défensif on retrouve un certain équilibre. Mais sur les coups de pied arrêtés, qu’ils soient défensifs ou offensifs on n’est pas suffisamment engagé, on doit avoir plus de présence. Il y a encore du travail ».



Si le Sporting a perdu pour la saison Julien Maggiotti (ligaments croisés), il récupère pour cette rencontre Bohnert et Traore. «On s’attend à un match compliqué, dur, mais c’est la Ligue 2, on va mettre le bleu de chauffe.» explique de son côté le gardien de but Johny Placide. «On a retrouvé un peu de solidité défensive, à nous de poursuivre. Il nous faudra concentration, abnégation. On connait les qualités de notre adversaire qui n’est peut-être pas à sa place. Il nous faudra prendre le match par le bon bout. On a travaillé sur des vidéos, on sait comment les prendre ».