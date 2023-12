Régis Brouard, entraineur du SCB : « On est dans l’obligation de faire un résultat »

Avec 17 points au classement le SCB se situe désormais dans une position bien inconfortable, 16ème avec 17 points, avec juste un point d‘avance sur le 1er relégable Troyes. Pour ce deuxième match en 4 jours, pour ce deuxième déplacement consécutif, les protégés du président Ferrandi seront en terre nordiste pour y affronter une équipe de Dunkerque encore plus mal en point : 18ème avec 13 points . « On est conscients de la situation » souligne l’entraineur Régis Brouard. «C’est un match important qui nous attend sur le plan comptable face à un concurrent direct. On est dans l’obligation d’un résultat. Il nous faut la victoire».

Après son bon match contre Auxerre et un match pas si mauvais que ça contre Caen, les joueurs se sentent un brin frustrés. «Les joueurs ne sont pas récompensés de leurs efforts. Il faut toutefois admettre que dans l’aspect finition, l’efficacité, on n’est pas bons. On n’arrive pas à mettre le ballon au fond. Après le match ils étaient touchés dans leurs têtes mais il y a une vraie communication entre eux. Rien ne sert de revenir sur le match de Caen, il faut se focaliser sur le match de Dunkerque».



Même si en panne de résultats, l’entraineur ne veut pas entendre parler de crise. « Le club n’est pas en crise, on est en manque de points. Contre Auxerre et Caen les joueurs ont répondu présents. On ne peut pas mettre en doute les joueurs. Ils manquent de récompense c’est un fait ».



Dunkerque, un adversaire largement à la portée du Sporting. «On sait qu’ils marquent très peu, qu’ils ne sont pas très en réussite mais on se focalise plutôt sur notre jeu, il nous faut faire tourner la roue du bon côté. Ce qui m’importe c’est mon équipe, c’est mon club. On a de petits soucis sur de petits détails. Il y a du déchet et il faut corriger ces petites choses pour basculer de l’autre côté. Il ne manque pas grand-chose ».



Le groupe étant resté sur le continent entre les deux matchs, ce sont les mêmes 19 joueurs qui ont préparé cette rencontre.

Un groupe qui comprend : Placide – Fabri – Roncaglia – Dramé – Bohnert – Traore – Yapi – Tavares – Keita – Okou – Vincent – Ducrocq – Loubatieres – Janneh – Alfarela – Bianchini – Tomi – Djoco – Lega.