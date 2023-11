Régis Brouard après SC Bastia-Bordeaux : "un match référence pour nous dans beaucoup de domaines"

:«On fait une bonne entame. Les axes de pressing ont bien fonctionné, on ne les a pas laissé sortir de derrière. Le pressing a fonctionné et ça a donné de la confiance à l’équipe. Dans la gestion du jeu, on a été intéressants" a souligné Régis Brouard.

"C’est un match référence pour nous dans beaucoup de domaines. On a retrouvé de la densité physique. C’est un match accompli dans l’ensemble. On a retrouvé une structure d’équipe. On a moins précipité, moins jeté. Le but qu’on prend est évitable. La victoire, c’est la récompense du travail. Il y a du mieux à chaque fois. Il va falloir prendre des points régulièrement. Dans la durée, ce championnat sera difficile pour toutes les équipes.»



Dans le camp opposé, Alberto Riera affirmait : «On n’était pas pire que Bastia. Mes joueurs ont tout essayé. Si Vipotnik marque en début de match, ça change tout. On n’était pas bien sur le 2e ballon, on a manqué d’efficacité, de confiance. On va essayer de gagner tous les matchs. ».