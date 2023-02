Régis Brouard (SC Bastia) : "Sur les 2 prochains matchs, l’objectif est de prendre les 6 points"

« Ça va être un match compliqué » souligne Christophe Vincent le capitaine des Turchini. « Mais il y a certainement un coup à jouer mais ce ne sera pas évident face à une équipe qui va surement jouer avec un bloc bas. Ça risque d’être un match fermé, rugueux. Il faudra un état d’esprit irréprochable, faire preuve de conviction, de solidarité. Rodez est mal classé et on dit que le SCB relance souvent ces équipes. A nous de faire mentir cette affirmation. On était dans une bonne dynamique et peut-être s’est-on relâché inconsciemment».



Pour le coach Régis Brouard, il faut aujourd’hui se concentrer sur le match qui vient : « On ne doit pas se projeter dans le temps. Sur nos 4 prochains matchs on va sortir 3 fois il faut donc se concentrer sur le match présent. On doit retrouver le gout de la victoire, rester dans la continuité du match contre Guingamp où on avait produit du jeu, tapant sur la barre à deux reprises, se créant des occasions. On a repris un peu de fraîcheur après les débauches d’énergie des matchs précédents. Rodez joue sur les deux tableaux, coupe et championnat, mais je pense qu’ils ont des priorités. Face à eux il va falloir répondre dans beaucoup de domaine. Sur les deux matchs qui viennent Rodez puis Nîmes l’objectif est de prendre les 6 points. »





Rodez une équipe qui ne réussit pas vraiment au Sporting..

« On reste sur 2 défaites et un nul contre eux. Ils jouent souvent sur un faux rythme, pratiquent beaucoup de jeu long, de jeu direct. Ils privilégient le jeu aérien devant avec Deprés. On devra mettre de l’intensité pour passer au-dessus de ça ».





Une attaque qui concrétise peu …

« Cette semaine on a beaucoup travaillé dans ce secteur de la finition. J’ai confiance en mes attaquants ».

Pour cette rencontre l’entraineur bastiais devra se passer des services de Sainati, suspendu, de Ndiaye et Robic, blessés mais récupère Tom Ducrocq et le gardien Johnny Placide.