Régis Brouard (SC Bastia) : "A Grenoble, il faudra être à la hauteur du défi"

Fin de semaine un peu spéciale pour le Sporting qui vient de perdre un de ses meilleurs joueurs, le défenseur latéral, le piston, Kevin Van Den Kerkhof qui a paraphé un contrat de 3 ans avec le FC Metz (L1) pour un montant de 2,55 millions d’euros et qui dans le même temps renforce son secteur défensif. « La veille vous discutez du match avec le joueur, le lendemain il quitte le club, c’est difficile» explique l’entraineur Régis Brouard, soulignant « mais quand une occasion se présente et que le club ne peut pas refuser et le joueur non plus, il faut se résigner, il y a des impératifs, ça fait partie de la vie d’un club. On ne peut tout maitriser. En période de mercato on n’est sûr de rien. Aujourd’hui nous-mêmes sommes en discussion et ça peut évoluer très vite ». Concernant le recrutement, les dirigeants espèrent conclure pour encore 1 ou 2 défenseurs. « Les dirigeants connaissent le profil de joueur que je recherche » indique le technicien bastiais.



Privé de son piston algérien et de 3 joueurs suspendus (Placide, Ducrocq et Vincent) les Bastiais devront donc faire avec. « On s’est organisé le mieux possible, il a fallu trouver une mise en place» commente Régis Brouard, « Ce sera un match compliqué face à une équipe invaincue, qui prend peu de but. En plus il se situe juste avant une trêve internationale et c’est souvent délicat de mobiliser dans ces moments-là. C’est un match difficile qui s’annonce».

Et comme le soulignait Régis Brouard jeudi matin, en période de mercato, tout peut aller très vite et en soirée de ce même jeudi, le club officialisait la signature en prêt (sans option d'achat) pour une saison du jeune défenseur central Cheick Keita, en provenance du Stade de Reims. La saison passée le jeune homme, 1m85, avait été sélectionné en équipe de France des moins de 20 ans et joué 9 matchs de Ligue 1 avec la formation champenoise.