Regata Portu Toga : Charles Viale vire en tête

Le dimanche a vu les voiliers s'élancer vers le Cap Corse sur un parcours côtier entre Toga et la marine de Lavasina devant être réalisé 3 fois pour une distance totale de 17 miles; un bon vent de Sud/Est a permis aux concurrents de boucler le parcours en 3h30. Le président du Comité de Course Gérard Giudicelli, assisté de Marc Micheli, a officié depuis la vedette "Dona Rosa" assurant les procédures de départ et les chronométrages.





Au terme de ces 2 journées de compétition c'est "Carlô" le First 36.7 de Charles Viale du CN Cap Corse qui remporte l'épreuve, suivi par "Hydrogène" le Figaro One de Jean Yves Lapaquellerie du YC Campoloro, "Sortilège" le Dufour 34 de Gilles Baldassari du CN Cap Corse complétait le podium. 4ème:"Star 2 Nauticorse", Arnaud Lapaquellerie, CN Bastiais 4ème bis: "Aileau", Arnaud Vuillemin, YC Campoloro 5ème: "Antima 2",Philippe Cherici, YC Campoloro 6ème:" Eole", Pierre Yves Ollivier, CN Cap Corse 6ème bis: "Sanka", Fabrice Boulanger, C N Cap Corse





La remise des prix a eu lieu dans les superbes locaux de Ville di Pietrabugno "Cap sur la Mer" au Port Toga en présence de 2 adjoints de la commune, Jean Michel Savelli et Fabrice Martinetti. Le président du CN Cap Corse Charles Viale a remercié ses partenaires, la commune de Bastia et la Commune de Ville di Pietrabugno, qui au travers de la SEML du Port Toga ont accueillis la flotte des voiliers concurrents. Fier d'avoir participé à l'animation du territoire et de son plan d'eau, le club a donné rendez vous pour 3 régates en 2022. Brando, le 4 octobre 2021.