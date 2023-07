Réformes, lutte contre le harcèlement, langue corse : le recteur de l'Académie fait le point

- Quels seront les chantiers majeurs de la rentrée ?

- Il y en a beaucoup. Le premier, c'est la réforme de la voie professionnelle qui est véritablement l'un des éléments importants des grands enjeux de la rentrée. Elle a pour ambition de lutter contre le décrochage scolaire, de faire de la voie professionnelle une voie d'excellence, ou encore de travailler sur la souveraineté nationale et territoriale pour faire émerger des filières professionnelles qui sont en prise avec l'économie. C'est aussi le lien avec l'entreprise qui est renforcé avec la création d'un bureau des entreprises. Il y en aura un dans chaque lycée professionnel de Corse, chargé de faire le lien tous les jours entre les élèves, les équipes pédagogiques et les entreprises. Le deuxième élément, c'est évidemment la revalorisation des enseignants. Il y a également la réforme du collège qui est importante avec le renforcement des savoirs fondamentaux qui va être d'ailleurs une politique académique. Sur la 6ème tout particulièrement, c'est une heure de renforcement en mathématiques et en français par semaine qui sera mis en place ainsi que le dispositif « devoirs faits » qui sera rendu obligatoire, c'est à dire l'accompagnement de tous les élèves à l'école par des enseignants pour faire leurs devoirs. Et puis, nous avons beaucoup travaillé avec l'Université et la Collectivité de Corse pour avoir un salon régional de l'enseignement supérieur qui va toucher toute la région académique. Sur l'enseignement supérieur, nous avons eu aussi un conseil national de la refondation, et une concertation vie étudiante, qui ont mis l'accent sur plusieurs points sur lesquels nous travaillons, notamment le logement et la restauration des étudiants qui sont en dehors de Corte. Nous travaillons aussi avec l'équipe de gouvernance de l'Université à l'ouverture de la deuxième et troisième année de médecine. Enfin, il y a aussi un travail engagé pour l'ouverture de diplômes dans le secteur sanitaire et social dans l’enseignement supérieur, ainsi que sur l'ouverture d'un diplôme de manipulateur radio, l'un des métiers en tension dans le domaine de la santé.



- Le Gouvernement a annoncé toute une série de mesures de soutien et d’accompagnement des élèves, notamment lors de leur entrée au collège à compter de la rentrée prochaine. Un accompagnement capital après des années parfois compliquées pour les enfants suite à la crise Covid ?

- C'est absolument fondamental. Globalement, dans l'Académie, il n'y a pas de décrochage par rapport au niveau national, quels que soient les indices de positionnement social. En français et en mathématiques, nous sommes plutôt bien positionnés à l'entrée d'un sixième. Ce qui est important pour nous, c'est maintenant de consolider. Il y a véritablement un sujet pour cette classe de 6ème où il faut enraciner ces compétences fondamentales.



- Face à des faits qui se multiplient ces derniers mois, vous avez récemment annoncé vouloir faire du harcèlement scolaire une « lutte prioritaire » dans l’Académie pour la rentrée prochaine. Par quelles actions cela passera-t-il ?

- Je tiens à rappeler que l'Académie de Corse ne peut accepter aucune forme de violence, de quel qu'ordre qu'elle soit. Le harcèlement moral, physique, ou le cyber harcèlement, sont inacceptables. Évidemment nous sommes plutôt en-dessous de la moyenne nationale. Mais ce n'est pas le chiffre qui m'intéresse, c'est chaque cas individuel. Dès la rentrée, nous allons organiser avec la Collectivité de Corse et l'ensemble des partenaires, un séminaire sur le harcèlement pour en faire une cause territoriale prioritaire de lutte. Avec tous les dispositifs que nous avons désormais en notre possession, comme un référent harcèlement par établissement à la rentrée, le programme pHARe, la circulaire que nous allons rédiger autour du harcèlement, les numéros de téléphone comme le 3018 et le 3020, le but c'est véritablement d’aller plus près des situations pour les faire cesser. Par ailleurs, même si notre académie est déjà très active en la matière, nous allons renforcer la prévention. Et puis, nous allons encore affiner le traitement des cas grâce aux référents et grâce au travail fait avec les chefs d'établissement et les équipes de direction sur toutes ces situations. La décision a été prise que chaque cas de harcèlement remontera au plus haut sommet. Ce qui est difficile, c'est que nous gérons des enfants, qu'ils soient victimes ou qu'ils soient coupables. Il faut donc à la fois être dans la transparence, mais il ne faut pas surexposer ni les victimes ni les coupables, qui ont souvent le même âge. Ce que nous devons faire, c'est prévenir, traiter, sanctionner à chaque fois. Le procureur de la République sera saisi systématiquement, nous l'avons dit aux chefs d'établissement. Donc, il n'y a pas de main qui tremble sur le plan juridique, judiciaire ou disciplinaire, mais on est aussi dans une configuration où on doit souvent gérer des situations très difficiles.



- Malgré les moyens investis en la matière, on constate que les résultats de l’enseignement de la langue corse ne sont pas à la hauteur des ambitions. Dans le secondaire, on voit notamment que le nombre d’enfants qui prennent l’option corse s’écroule. Comment faire pour que l’enseignement de la langue corse soit vraiment efficient de la maternelle jusqu’au bac ?

D'abord, il faut remarquer qu'on a beaucoup progressé. Vous l'avez dit, il y a énormément de moyens. Aujourd'hui, plus de 60% de nos écoles sont bilingues ou ont des filières bilingues, et presque 53% des élèves sont scolarisés dans des écoles dans des classes bilingues. Par ailleurs, tous les élèves reçoivent un enseignement de Corse de l'entrée à l'école jusqu'à la 6ème inclus. Mais, on s'aperçoit que l’enseignement du corse chute au moment où il y a le choix de la deuxième langue vivante. C'est là que c'est là qu'il y a une difficulté. Nous travaillons en étroite collaboration avec la Collectivité de Corse et son service langue corse sur ces questions et nous avons des propositions afin de maintenir l'enseignement du corse dans un continuum. Nous ouvrons d’ailleurs cette année de nouveau des filières bilingues en lycée à Porto Vecchio et au Laetitia. On a aussi 11 classes de plus qui ouvrent, c'est à dire en gros 250 élèves de plus. Donc, nous sommes plutôt sur une progression en réalité et donc sur la bonne voie. La seconde chose à laquelle nous sommes très attentifs, mais évidemment nous ne sommes pas les seuls acteurs concernés, c'est l'impact sociétal. On peut arriver à l'échelle d'une dizaine d'années ou un peu plus à rendre complètement bilingue avec un continuum école, collège, et lycée. Mais quid de cette langue dans la société ? Oui, il faut que l'école fasse plus, sans doute mieux. Il y a encore des choses à améliorer, mais on ne peut pas être tenu responsable de tout. Attention à ne pas faire du Corse simplement la langue de la classe parce que cela serait décevant. Il y a une dimension sociale et sociétale qui ne dépend pas que de l'Éducation Nationale.