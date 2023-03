Réforme des retraites : à Ajaccio, les syndicats occupent, toujours, les locaux de la direction du travail

Une absence de discussions après trois jours d'occupation des lieux, qui ne laisse pas imaginer d'évolution à court terme. D'autant plus qu'avec la journée de mobilisation nationale qui se profile le mardi 7 mars prochain, espérer un débouché positif dans un laps de temps aussi réduit parait difficilement envisageable. Surtout que les revendications sont multiples.



"La Corse bénéficiait d'un apport sur l'ITRC (Indemnité Trajet Région Corse) bloqué depuis 2019 à environ 200 €, recontextualise Maïdée Marcellini-Nicolaï. On demandait 300 € pour l'année 2022 et 400 € pour 2023, comme le prévoient les textes. Nous avons rencontré hier l'union des entreprises de proximité, qui s'est engagée à signer cet accord à la hausse. Mais il y a une situation de blocage par un syndicat patronal qui va durer au moins jusqu'au 6 mars, date à laquelle on nous propose de rentrer en négociations. Mais ce qu'on veut, c'est signer un accord ! On a eu je ne sais combien de réunions de négociations pour n'aboutir à rien du tout."



Initialement, les trois syndicats ont reçu une proposition pour être reçus dans deux semaines, avant qu'une nouvelle date ne soit évoquée le 8 mars. Sauf que la mobilisation prévue la veille risque de s'étendre, d'où l'avancée au 6 mars, qui conviendrait à l'intersyndicale, dans le seul cas d'une signature de l'accord réclamé.



A noter que la CFDT, la CFE-CGC, FO et l'UNSA sont absents, "n'ayant pas reçu d'ordre national", dixit Patrice Bossart. Ceux qui occupent les locaux de la DREET réclament également à l'État la possibilité d'un blocage du prix des carburants à la pompe sous arrêté préfectoral.