Réforme des retraites : Le groupe LIOT dépose une loi pour abroger le recul à 64 ans de l’âge de départ

Une réforme plus juste

Pour le groupe LIOT, le seul préalable à cet apaisement est le retrait de la réforme : « Cette proposition de loi abroge les dispositions qui cristallisent toutes les inquiétudes et les tensions : le recul de l’âge légal de départ à 64 ans et l’accélération de l’augmentation de la durée de cotisation. Avec un objectif : trouver des solutions de financement plus acceptables par tous pour mieux répartir l’effort demandé et proposer une nouvelle réforme des retraites, soutenable pour conforter notre système par répartition, et plus juste socialement ». Aussi l’article 1 du projet de loi remet l’âge légal de départ à 62 ans et rétablit le calendrier initial de la hausse de durée de cotisation, pour atteindre 172 trimestres en 2035 pour la génération 1973. L’article 2 propose l’organisation d’une conférence de financement pour garantir la pérennité du système de retraite. « Le Gouvernement ne peut se contenter de constater et d’alarmer sur le risque d’un déficit futur du système, sans tirer les conséquences de l’évolution de celui-ci. Nous ne pouvons plus faire reposer sur les seuls actifs le financement de notre système de retraite du fait de l’existence d’un rapport entre actifs et non-actifs de plus en plus déséquilibré et de la part croissante du capital dans la richesse nationale, au détriment du travail ». Le groupe LIOT estime qu’il faut « répondre au sentiment d’injustice croissant qui repose sur une réalité : l’aggravation des inégalités de richesses et de patrimoine » et suggère « une réflexion globale en matière de solidarité intergénérationnelle sur laquelle repose notamment notre système de retraite ». Il propose la tenue d’une grande conférence de financement, impliquant notamment les partenaires sociaux, afin d’étudier les solutions existantes et d’envisager de nouvelles pistes de financement. « Cela nécessite de mener ce qui n’a pas été fait jusqu’à présent : une vraie concertation sur le sujet des retraites dans sa totalité, sur le sujet du travail et de notre protection sociale. Aborder les retraites à travers le seul prisme budgétaire ne correspond pas à ce qu’une réforme des retraites devrait être : un vrai projet de société ».



Un carton rouge

La validation par le Conseil constitutionnel de la réforme contestée incite également le groupe LIOT à déposer un autre projet de loi visant à renforcer l’indépendance du Haut Conseil par un nouveau mode de désignation de ses neuf membres, notamment la validation des deux tiers des parlementaires, « sur la base de compétences juridiques ». Aujourd’hui, les nominations proposées à égalité de tiers par le président de la République, le président du Sénat et le président de l’Assemblée nationale, ne sont soumises qu’à l’aval des deux Commission des l ois de l’Assemblée et du Sénat. « L’idée là aussi est de trouver un consensus dans la recherche d’une plus grande démocratie. C’est un peu choquant que neuf personnes, qui ne sont pas élues, puissent avoir un carton rouge dans la poche sans rendre compte de leurs décisions alors que nous, députés, sommes élus par le peuple. Vérifier la constitutionnalité d’une loi, c’est bien, mais cela donne lieu des fois à des arbitrages qui sont plus politiques que constitutionnels. On peut quand même améliorer la représentativité du Conseil constitutionnel », commente Michel Castellani.



Une position de repli

Ceci dit, le député de Femu a Corsica ne perd pas de vue les discussions entamées à Beauvau sur l’autonomie de la Corse, bien qu’elles semblent noyées dans la crise sociale et politique que traverse le pays : « De façon informelle, on nous fait savoir la volonté de reprendre le travail et d’avancer », indique-t-il. Il admet que dans ce contexte national troublé, la réforme de la Constitution désirée par le président de la République « semble très compromise ». Aussi Michel Castellani défend-il « une position de repli. Lors de la dernière réunion de Beauvau, j’ai mis sciemment trois points sur la table, hors réforme constitutionnelle, des points de repli. Le premier est l’obtention d’un statut fiscal pour remettre le système à plat et relancer notre économie. Le second est l’hôpital de Bastia. J’attends un rendez-vous avec le ministre de la Santé. Le troisième est le conventionnement des écoles immersives qui est une condition pour que ces écoles puissent prospérer en Corse. J’ai fait ces trois demandes qui peuvent se réaliser avec un peu de bonne volonté, sans réforme constitutionnelle ».



N.M.