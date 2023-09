Recyclage dans le BTP : Vers une gestion responsable des déchets de construction en Corse

Le président de l’Office de l'Environnement de la Corse, Guy Armanet, a accueilli ce matin les responsables de la filière du bâtiment, ainsi que les organismes agréés, Ecomaison et Ecominero, dans les locaux de l'office à Corte. L'objectif principal de cette réunion était de présenter les détails du déploiement progressif de cette nouvelle filière en Corse. Cette initiative majeure pour le secteur de la construction en Corse concerne la création d'une filière de récupération des déchets triés provenant du secteur du bâtiment conformément aux mesures gouvernementales de la Responsabilité Elargie du Producteur (REP). Guy Armanet a expliqué que "ces mesures visent à fournir des solutions aux professionnels, artisans et au grand public en Corse, avec la récupération gratuite des déchets du bâtiment, qui devront être déposés dans des points de collecte désignés."



Eliminer les décharges sauvages

La Corse ne dispose actuellement que de deux points de collecte pour ces déchets, ce qui est nettement insuffisant compte tenu de la géographie insulaire, avec des distances parfois importantes entre les points de collecte. En conséquence, de nombreux déchets du bâtiment finissent par être abandonnés dans la nature, favorisant la multiplication de décharges sauvages à travers l'île. "Il est donc effectivement pertinent d’avoir un maillage adéquat pour servir au mieux les intérêts de tous et retirer ces déchets de la nature", a souligné Guy Armanet. L'instauration de cette filière permettra de réduire considérablement les coûts liés à la gestion des déchets pour les acteurs du secteur de la construction et de diminuer la quantité de déchets enfouis dans les sites d'entreposage de déchets non dangereux. Cette démarche devrait également contribuer à réduire les incivilités et les décharges sauvages sur l'île.



Une fois collectés, les déchets seront pris en charge par les éco-organismes impliqués dans ce projet, qui auront pour mission de les recycler et de les préparer pour une réutilisation dans le secteur du bâtiment. Guy Armanet a ajouté : "C'est un processus de recyclage complet qui est proposé à travers ce projet, avec des normes et des contraintes spécifiques, mais il est clair que les déchets du bâtiment peuvent être transformés et réutilisés. J'espère que nous pourrons également déployer en Corse ce type de filière, qui me semble particulièrement pertinente."