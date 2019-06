Record de participation à Calvi pour le concours de tir à l'arc trophée Denis Derond

Malgré la canicule qui pouvait laisser craindre une désaffection des participants, le concours de Tir à l'Arc, TAE 50 mètres (Ex Fédéral) organisé hier soir sur la pelouse synthétique du Stade Faustin-Bartoli, mis à disposition par la Municipalité de Calvi et son service des sports, par le Club de Tir à l'Arc Calvi-Balagne a été un succès qui a dépassé toutes les espérances.En effet, au moment de l'appel effectué par le juge arbitre Ange-Pierre Charliac, on comptait pas moins de 44 archers, représentant 5 des 7 clubs de Corse qui se présentaient sur le pas de tir.On le rappelle, ce concours organisé par le Club de Tir à l'Arc Calvi-Balagne, c'était une idée de notre regretté ami et confrère Denis Derond, qui nous a quittés le 11 juillet 2014 à l'âge de 63 ans.Quelques jours plus tôt, il avait organisé ce concours, renouant ainsi avec une vieille tradition.Aujourd'hui, ce concours porte son nom et chacun est fier d'y participer.Comme on pouvait s'y attendre, ce Trophée Denis-Derond a été remporté haut la main par le club de l'ASPTT de Bastia qui l'emporte avec 12 points, devant le club de Bastia - Pietrabugno a un petit point seulement derrièreChez les jeunes, il faut savoir que les catégories officielles étaient les minimes avec tir à 40 mètres et les benjamins pour un tir à 30 mètres.Les catégories des débutants bénéficiaient de distances aménagées mais ne rentraient pas en ligne de compte pour le trophée.Trophée qui était remporté cette année par le club de l'ASPTT Mezzavia avec 2 points.A noter qu'il y a eu une bonne participation chez les jeunes où toutes les catégories étaient représentées. Bravo à eux et bravo aux clubs formateursLa remise des prix avait lieu à l'issue du concours.Une occasion pour Jean-Marie Colonna, président du club de tir à l'arc Calvi-Balagne, qui était très proche de Denis Derond,de remercier la Ville de Calvi et son Maire Ange Santini, pour son soutien financier renouvelé , son adjoint aux sports Didier Bicchieray qui, outre les installations du stade a également mis à disposition la buvette, Pierre Moulard, responsable de la Halle des Sports pour son aide et sa disponibilité, sans oublier l'ensemble des 44 archers qui ont fait le déplacement, la Municipalité de Calenzana pour son aide financière,Enfin, pour être complet, Jean-Marie Colonna adressait une mention spéciale au juge-arbitre Ange-Pierre Charliac, fidèle parmi les fidèles de ce concours qu'il mène avec un grand professionnalisme, sans oublier Christophe de l'Archerie 83 grâce à qui une partie de la ciblerie a pu être renouvelée et "Occasport" pour les nouveaux tee-shirt du club.Enfin, il terminait en saluant Eric et Richard qui ont oeuvré avec efficacité à la mise en place du concours, de la buvette et de la remise des prix.Rendez-vous a été pris pour 2020.