"Reconquête" dénonce la disparition des traditions en Corse

« Toutes les vacances de Noël se ressemblaient ! Elles étaient similaires, cette magie authentique s’emparait de chacun d’entre nous. Nous étions petits, gosses, nos parents veillaient sur nous, nos grands-parents étaient attentifs à faire en sorte que la veillée du 24 décembre et la journée de Noël le lendemain soient des plus pieuses. Nous nous souvenons des moindres détails, de ce grand-père qui avait sélectionné depuis bien longtemps déjà la bûche pour alimenter le feu sacré au cours de la naissance du Divin Enfant… Nous nous souvenons des attentions de tous, des gestes rituels, de la crèche posée et élaborée avec les vieux santons, du sapin paré de toutes ses guirlandes… Nous nous remémorons ces moments, la traditionnelle messe du réveillon, à minuit pour honorer notre Seigneur Jésus Christ.

Nous nous rappelons ces beaux moments de liesse, de joies communes autour des cadeaux, du repas en famille. Oui, le Père Noël était passé par là et avait accompli, lui aussi, son immense travail !

Alors aujourd’hui, que reste-t-il de tout cela à part des souvenirs bienheureux ? La Corse n’est plus celle qui animait nos âmes il y a encore, vingt ou trente ans. Cette Corse chrétienne et sincère n’est plus partagée.

Nous nous étonnons, encore cette année, de voir qu’une certaine partie des municipalités puisse se laisser abuser par le wokisme, la cancel culture et par des thèmes comme ceux des tenants la société inclusive pour ne plus fêter de « Bon’ Natale » mais simplement de « Bone Feste »… Ainsi, en faisant disparaitre ce qui nous est cher, ce qui fonde notre mémoire, on en revient à nier tout simplement notre existence et notre rapport au monde.

Ces offensives se multiplient tous les ans et à chaque fois, la société de la bien-pensance qui est au pouvoir agit pour nous retirer ce qui a fait nos racines.

En nous désoccidentalisant, en nous déchristianisant, en supprimant notre univers judéo-chrétien et nos piliers gréco-latins, nous ne serons bientôt plus que des êtres dociles, soumis à ce nouveau totalitarisme de la mondialisation ».