Reconfinement : en Corse les messes seront suspendues après la Toussaint

Les diocèses et paroisses de Corse devront s'adapter au reconfinement annoncé ce 28 octobre par le Président de la République. En attendant les annonces du Premier ministre Jean Castex, le diocèse d'Ajaccio a diffusé une note pour informer les fidèles que les célébrations de la Toussaint pourront se dérouler comme prévu dans le conditions sanitaires désormais appliquées.



En revanche, à partir du 2 novembre, et jusqu'au mardi 1er décembre, les messes quotidiennes et dominicales ne seront plus célébrées en public. Les églises pourront néanmoins rester ouvertes pour la prière personnelle.

"Seuls les obsèques seront autorisés - célébration à l'église ou au funerarium et prière au cimetière" dans le respect des règles sanitaires en vigueur.



"Dans ces jours de la Toussaint les fidèles pourront se rendre au cimetière pour se recueillir sur la tombe de leurs défunts" précise dans la note l'administrateur diocésain d'Ajaccio, Mgr Olivier de Germay.