Réchauffement climatique : à Bocognano, le "glacier" de Tanedda fond de plus en plus tôt

C'est un petit bout d'histoire qui disparaît toujours plus en avance. Car si d'histoire il en est rempli, le "glacier" de Tanedda l'est de moins en moins de neige. "C'est en réalité un névé : de la neige qui se tasse et occupe une grande faille de granite de plus de 100 mètres de long, 20 mètres de large et plusieurs dizaines de mètres de profondeur, précise d'entrée le géologue Alain Gauthier, féru de ce gros morceau chargé en anecdotes. Si c'était un versant normal, la neige ne resterait pas en permanence. Mais comme elle est profonde et en partie à l'abri du soleil, la neige s'y accumule. Ce qui fait qu'on a plusieurs mètres d'épaisseur de neige bien tassée en profondeur même en août. Enfin ça, c'était avant..."



Avant des sécheresses de plus en plus brutales. Ces dix dernières années ont bousculé le caractère "éternel" de cette glace résistant à l'été. Désormais, et de plus en plus lors des cinq ans qui viennent de s'écouler, le "glacier" disparaît bien avant le mois d'août. "Ce qui était exceptionnel avant est devenu commun aujourd'hui, philosophe à regret Alain Gauthier. On peut clairement y voir un signe du réchauffement climatique. Il y a des années où la neige tombe beaucoup moins. Mais même si c'est tombé un peu cette année, ça fond plus vite..."