Rassemblements contre la loi « immigration-asile » à Ajaccio, Bastia et Calvi

Cet appel a par ailleurs recueilli en trois jours 430 signatures. Parmi les signataires, Dominique Bucchini, ancien président de l’Assemblée de Corse et Gaston Pietri, prêtre. Dans ce texte, les signataires expriment leur grande inquiétude devant les conséquences de la loi « immigration-asile » « qui ne répond ni aux causes d’un exil forcé d’enfants, de femmes et d’hommes fuyant les guerres notamment en Méditerranée, fuyant le réchauffement climatique, ni aux défis de l’accueil dans la dignité, ni au défi de la définition d’une politique humaine d’intégration. » Ils disent aussi leur inquiétude devant « des appels à la haine, à la violence et à la division de notre société insulaire qui ouvrent voie à des replis identitaires et mortifères sans avenir. » Pour André Paccou, de la ligue des droits de l’Homme, « La pluralité des signataires porte un message essentiel : la fraternité. Notre appel réunit des personnalités de tous milieux - intellectuels et universitaires, culturels et artistiques, syndicaux, associatifs, mutualistes, politiques et des citoyens et des citoyennes également pluriels. »