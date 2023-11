Rassemblements contre l'antisémitisme : Près de 400 personnes mobilisées à Bastia

La Haute-Corse a doublement affirmé son refus de l'antisémitisme ce dimanche 12 novembre. Alors qu’une grande marche civique était organisée à Paris, à Bastia, deux rassemblements ont été organisés.

C'est à la préfecture qu'une première mobilisation a eu lieu à 10 heures. A l'appel de l'Association des maires de Haute-Corse, plus de 200 personnes se sont réunies "pour dénoncer la recrudescence de l'antisémitisme qui s'opère en marge du conflit israélo-palestinien", dans la lignée des appels des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, et de l'Association des maires de France. Pour l'occasion, les grilles de la préfecture à Bastia ont été ouvertes afin que "la maison de la République puisse accueillir les élus de la République", comme l'a souligné Michel Prosic, le préfet de la Haute-Corse, présent au rassemblement.



Dans la cour, des nombreux maires et élus du département, les députés Michel Castellani et Jean-Felix Acquaviva ainsi que le sénateur Santo Parigi étaient présents aux côtés de citoyens laïques et juifs, du président de l’association cultuelle israélite de Bastia et de la Corse, Gérard Levy, venus tous exprimer leur refus à cette "vague antijuive".

"Je veux d'abord remercier le préfet de nous avoir autorisés à rentrer dans l'enceinte de la préfecture, car c'est la première fois pour moi qu'un rassemblement se tient à l'intérieur de ses murs", a souligné Ange-Pierre Vivoni, le président des maires de Haute-Corse. "Nous nous sommes rassemblés pour condamner ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël.", a ajouté l'élu qui a aussi remercié les maires présents, soulignant l'unité de la Corse face aux grandes causes.



La diversité politique était également présente, avec la participation de différents partis politiques, ce qui, selon Vivoni, témoigne de l'unité de la Corse face à des enjeux cruciaux. "Votre présence fait chaud au cœur parce que nous nous connaissons pas aujourd'hui des attentats ou d'actes antisémites sur l'ile, mais sait-on jamais ... et cette unité montre que nous sommes là pour protéger la Corse. Tous ensemble nous dirons non à tout acte répressif, toute forme de terrorisme et nous serons toujours unis pour la paix et cette île sera toujours une terre d'accueil."



L'édile de Sisco n'a pas été le seul à prononcer un discours ce dimanche. La ligue des droits de l'homme a décidé de s'associer à la démarche de l'association des maires, pour souligner "son opposition à tous les racismes et discriminations." D ans sa prise de parole Me Marie-Josée Bellagamba, av ocat au barreau de Bastia et de la LDH a rappelé que la Ligue elle s'est créée au moment de l'affaire Dreyfus "donc son engagement depuis cette date a toujours été bien entendu dans la dénonciation de tous les actes d'antisémitisme qui pouvaient se produire."