Randonneurs épuisés, accidents de baignade, bateaux en avarie : la SNSM de Propriano multiplie les interventions

Ce lundi les opérations d'assistance à des randonneurs blessés ou épuisés se sont enchaînées . Sur la plage de Puraghja, commune de Propriano, le patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage du Valinco SNS 7-012 a secouru une personne blessée à une jambe.



Un peu plus tard dans la journée, les bénévoles de la SNSM ont secouru un randonneur blessé sur la plage de Cala Longua, commune de Sartène. Immédiatement le patrouiller a été engagé et la victime a été ramenée à quai où les pompiers l'attendaient pur la prendre en charge.



C'est sur la plage de Canusellu, sur le sentier du littoral de Campomoro - Senetosa, qui a eu lieu le troisième accident de la journée. Trois personnes épuisées dont un enfant de 13 ans étaient épuisées et n'arrivaient plus à avancer.



C'est ensuite sur un accident de baignade sur la plage du Lido que le patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage du Valinco SNS 7-012 et VSAV des pompiers ont été engagés pour secourir la victime.



​Plus tard dans la journée les sauveteurs ont secouru 6 plaisanciers à bord d'un voilier de 15 mètres avec une importante voie d’eau devant le port de Propriano.



La dernière intervention de ce lundi a eu lieu à Porto Pollo. Les bénévoles sont intervenus pour porter secours à six personnes à bord d'une vedette de plaisance en avarie et en dérive.