Rallye de l'Adriatico : la belle performance de Jean-Philippe Quilichini

Avec pour objectif le podium final, voire la première place, Quilichini savait qu'il devait faire face à une concurrence féroce, avec notamment la présence du Russe Nikolay Gryazin, habitué du WRC, au volant d'une Skoda.

La course était composée de trois tronçons chronométrés : San Fiorano (8,9 km), Molleone (9,2 km) et Colondello (5,2 km), à parcourir à trois reprises.

Dès l'ouverture du rallye à San Fiorano, Florent Todeschini, sur sa Hyundai, a réalisé le meilleur temps en 6'23''8, devançant Nikolay Gryazin (Skoda) de 1''1. Quant à Quilichini, il a terminé à la 8e place, à 22''4. Dans l'ES2 à Molleone, Gryazin a remporté la victoire en 6'02''2, tandis que Quilichini s'est classé 6e, à 11''2. L'ES3 à Colondello a conclu cette première boucle, avec Florent Todeschini signant son deuxième meilleur temps en 4'13''6. Jean-Philippe Quilichini a retrouvé sa forme en se classant 5e, à 5''5.

Lors du deuxième passage à San Fiorano, Gryazin a été le plus rapide en 6'12''8, confirmant sa performance à Molleone, tandis que Quilichini se contentait de la 9e place, à 9''5 du Russe. Ce dernier a enregistré une troisième victoire à Colondello en 4'08''4. Jean-Philippe Quilichini a réussi une très belle performance en se classant quatrième, à 4''7.

Au début de la dernière boucle, Paolo Andreucci a remporté la 7e spéciale à San Fiorano en 6'13''0, avec seulement 3/10 d'avance sur Nikolay Gryazin. Quilichini s'est hissé à une belle 6e place, à 4''8 d'Andreucci. Gryazin a remporté Molleone, l'avant-dernière spéciale de la journée, devant Andreucci avec 1''8 d'écart. Quilichini a décroché la quatrième position, à 6''6.

L'ES9 à Colondello a marqué la fin de l'Adriatico. Florent Todeschini a remporté cette spéciale en 4'07''7, avec Gryazin à 1''4 et Oldrati à 2''8 complétant le top trois final de la journée.

Au classement général final, Nikolay Gryazin s'est imposé devant Florent Todeschini, avec un écart de 12''9, suivi d'Andreucci à 25''9. Quant à Quilichini, il a réalisé une excellente performance en montant sur la troisième marche du podium final du Raceday, juste derrière l'Italien Edoardo Bresolin et le Slovène Avbelj Bostjan.

Une belle récompense pour le pilote de Porto-Vecchio à l'issue d'une saison où il était associé à F.-X. Buresi.