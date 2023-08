Rallye de Finlande : une bonne journée pour Pilouis Loubet

Ayant peu à perdre après sa position dans les profondeurs du classement général, le pilote de la Puma s'est élancé pour la première spéciale du jour, l'ES11 Västilä (18,94 km), et a décroché une solide 8e place, avec un retard de 31''3 sur le leader Elfyn Evans (8'29''5). Dans l'ES12 Päïjälä (20,19 km), Evans a de nouveau réalisé le meilleur temps en 9'39''00, suivi de près par Thierry Neuville, tandis que Loubet terminait à la 4e place, à 14'4 d'Evans.



Après l'ES13 Rapsula (20,56 km), Evans restait en tête avec un temps de 9'55''2, toujours suivi de près par Neuville à seulement 3''4. Pilouis Loubet s'est assuré la 5e position, à 16''2 derrière le leader. Cette cinquième place s'est maintenue lors du plus long tronçon du rallye, Vekkula (20,65 km), avec Evans signant un quatrième meilleur temps consécutif.



Lors du deuxième passage dans Västilä, Elfyn Evans (8'23''4) continuait sa série de succès, devançant toujours Neuville (à 7''8). Loubet, quant à lui, s'est classé 5e une fois de plus, à 17''2 du leader. Dans l'ES16 Päïjälä (9'32''00), Evans a réalisé son sixième scratch consécutif, tandis que Neuville le suivait à seulement 4/10 de seconde. Pilouis Loubet est resté fidèle à la 5e place, à 14'' du leader.



La dernière spéciale de la journée, Rapsula, est à nouveau revenue à Evans, toujours devant Neuville avec un écart de 2''8. Seule l'ultime tronçon chronométré de la journée, Vekkula, a échappé à Evans, mais Toyota a décroché la victoire avec Katsuta. Pilouis Loubet a terminé sa journée avec une 5e place et une 6e place respectivement.





Ce soir, le classement général est dominé par Elfyn Evans, suivi de près par Thierry Neuville avec un écart de 32''1, et Takamoto Katsuta se positionne à la troisième place, avec un retard de 1'27''. Demain matin, le Rallye de Finlande vivra sa dernière étape avec quatre spéciales, dont la dernière, Himo-Jämsä, en milieu de journée, servira de support à la Power Stage, où Pilouis Loubet aura l'opportunité de jouer sa carte.