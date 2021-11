"Radio don 2021", une semaine pour soutenir RCF Corsica

Créée en 2006, RCF Corsica, l’une des 64 antennes locales de France et de Belgique a fait, depuis, son chemin en produisant, aujourd’hui, à travers son équipe de journalistes, techniciens et animateurs, quatre heures et demi par jour de programmes locaux. « Nous sommes une radio chrétienne généraliste et de proximité, explique Annonciade Andreani, présidente de la structure depuis 2017, une radio ouverte à tous avec un panel de programmes religieux, culturels et d’actualité en langue corse et française. On est un symbole d’espérance à l’image de notre slogan « La joie se partage » décliné dans l’île par « Spartimu a gioia ».

RCF Corsica associative qui vit, principalement des dons de ses auditeurs. « C’est un choix qui est fait pour ne pas laisser trop de place à la publicité sur notre antenne, précise Laetitia Pietri, directrice de la radio, et préserver notre indépendance... »



De nouvelles émissions

Dans cette perspective, l’équipe de RCF Corsica a donné, ce lundi dans ses locaux de l’Evêché à Ajaccio, une conférence de presse afin de lancer le « Radio don », une opération annuelle qui va s’étaler durant toute la semaine. Ce sera, notamment, l’occasion, outre les incontournables « Associu di Noi », « Plages d’encre », (chronique littéraire de Raphaël Lahlou), « Croq au sel » , une émission culinaire de Noëlle Casabianca, «Musica di Minnà » ou « Music’Anima « , de présenter les nouvelles émissions qui ont été mises en place en 2021 : « Petr’Anima » et « Da leghje è da scopre » (Dominique Agostini), sur le patrimoine et la littérature insulaire, « Sapore è odore » (Noëlle Casabianca), une émission consacrée aux plantes et à leur utilisation, « Cantu Nustrale » et « Stonda Spurtiva » (Philippe Peraut) consacrées aux groupes et chanteurs insulaires ainsi qu’aux athlètes de toutes les disciplines. « Cette année a également été marquée par l’ordination en direct sur nos ondes de notre nouvel évêque, Mgr Bustillo,ajoute Laetitia Pietri, ainsi que celle du Père Pierre Bertoni. Par ailleurs, nous avons couvert les élections territoriales à travers des émissions spéciales et, bien sûr, les soirées des 1er et 2e tours. »



À quoi vont servir les dons ?

« Quand vous donnez à RCF Corsica, vous donnez bien à votre radio corse. Les dons servent à financer notre matériel technique et nos frais de fonctionnement. Pour assurer nos programmes locaux, il faut des journalistes, des techniciens, et du matériel. Pour l’heure, l’équipe compte seulement 4 salariés tous à temps partiel pour assurer plus de 4h30 de programme quotidien. Par ailleurs, nous souhaitons amplifier notre diffusion pour couvrir plus de territoire avec de nouvelles fréquences en Haute-Corse. Mais cela a un coût notamment pour l’antenne dont la location annuelle s’élève 4 560 euros. Des sommes qui s’ajoutent à l’entretien de nos sites à Ajaccio, Porto- Vecchio et Bonifacio où nos installations ont été dernièrement touchées. Enfin la crise sanitaire a fragilisé notre radio en nous empêchant de réaliser nos événementiels habituels à savoir le concert solidaire ou encore notre loto annuel. »

Présent lors de la Conférence de presse, Mgr François Bustillo a donné une dimension plus spirituelle à l’ensemble de cette opération. « C’est un beau moyen pour communiquer avec les Corses, a-t-il rappelé, on rentre chez eux, on leur parle, et on les écoute. C’est important, aussi, de pouvoir parler de notre foi par les ondes. Avant, on avait d’autres moyens, mais par la radio il y a toujours de jolies voix… Et on communique une forme, un contenu, c’est donc un lien fondamental pour éviter la solitude ou l’isolement. On a besoin de votre soutien pour maintenir ce lien, garantir ce moyen de transmission et de contact entre nous tous, avec tous les Corses, tous nos amis de Corse. Dans tous les événements, tous les moyens donnés pour les outils, les relais et les méthodes de communication de l’Eglise, ce n’est pas du Président Macron ni du Pape François que nous obtenons les soutiens financiers et les aides directes qu’il nous faut, nous dépendons directement de nos auditeurs. Soutenez RCF Corsica, soutenez cette démarche parce qu’elle est belle, utile et opportune. En donnant, nous pourrons continuer à vous donner ce que nous avons de meilleur : notre présence, notre communication et notre sympathie. »



Pour donner



-Par téléphone en spécifiant bien RCF Corsica au : 0810 333 777

-En ligne sur rcf.fr

-Par courrier : RCF Corsica EVECHE CS 30306 20181 Ajaccio cedex 01.

Le don à RCF Corsica permet de bénéficier d’une réduction d’impôts de 66 %.