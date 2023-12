RETRO. Autonomie de la Corse : que peut-on retenir de 2023 ?

Le 6 février, alors que le Ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, se déplace sur l’île pour commémorer le 25 e anniversaire de l’assassinat du Préfet Claude Erignac, une première pour un membre du gouvernement depuis 5 ans, celui-ci ouvre la voix au dialogue et à la paix : « Le temps a fait son œuvre, une génération est passée. Si l’assassinat du Préfet Claude Erignac avait fait tomber la France dans les ténèbres, 25 ans plus tard, nous devons faire le choix de la lumière, estime-t-il dans son allocution avant de proposer « la main tendue » du gouvernement pour que Paris et la Corse « sortent du carcan du ressentiment ». Le ministrese rendra à nouveau en Corse ces 18 et 19 février. Au cours de cette visite il rencontrera plusieurs élus de Corse pour évoquer notamment les projets inscrits au Plan de Transformation et d'Investissement pour la Corse (PTIC) mais aussi Gilles Simeoni et des membres de l'exécutif corse. C'est la reprise du dialogue entre la Corse et Paris à l'arrêt depuis quatre mois à la suite du refus par la cour d'appel de Paris d'accorder la semi-liberté à Pierre Alessandri.