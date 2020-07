Qui est Noémie Leca Miss Corse 2020 ?

- Que fait Miss Corse dans la vie ?

Parmi les 11 candidates au titre de Miss Corse qui ont fait le show ce mercredi 29 juillet à Porticcio, Noémie Leca (1m78), une belle blonde de 19 ans, a été choisie pour représenter notre île en décembre prochain. C'est avec beaucoup de fierté que cette jeune femme de Carghjese succède à Alexia Cauro, Miss Corse 2019. La jeune reine de beauté pleine de convictions, nous en dit un peu plus sur elle.- Je suis actuellement en deuxième année d'école infirmière. Plus tard j'aimerais me spécialiser et devenir infirmière en pratique avancée. Pendant mon année de règne je compte d'ailleurs allier les deux et effectuer mes cours en ligne.- J'aime beaucoup les randonnées en montagne. En Corse nous avons la chance d'avoir de splendides endroits pour se balader et des paysages à couper le souffle donc pas besoin de s'enfermer dans une salle de sport. Ce que j'aime par dessus tout c'est m'occuper des ruches de mon père, il en a 200. Nous sommes apiculteurs de générations en générations. C'est ancré dans mes racines.- Un privilège et un grand honneur. C'est surtout un moyen de pouvoir porter un message en faveur de l’écologie, la possibilité de sensibiliser les gens à la préservation de notre île. En 2020 je pense qu'il est important de prendre conscience et faire attention à notre façon de consommer. A ma petite échelle j'aimerais porter un message pour que tout le monde se sente concerné. De mon côté, par exemple, lorsque je vais à la plage je prends toujours un petit sac pour ramasser les déchets et mon masque et mon tuba pour en ramasser dans l'eau aussi.- Pas du tout. J'étais très contente de participer mais je voyais toutes ces filles magnifiques et je ne pensais pas avoir mes chances. Au moment où j'ai entendu mon numéro au micro, je me suis dit "Oula le numéro 4 c’est moi". J'étais très surprise, je ne savais plus comment réagir.- Ce n'était pas un rêve, mais j’admirais beaucoup ces filles. Je les voyais un peu comme des princesses. Plus jeune j’étais ronde. J'avais la taille mais pas le physique pour être miss. Je n'avais pas non plus confiance en moi. L’élection m'a apporté beaucoup plus d'assurance. Au concours on peut montrer que nous ne sommes pas des objets mais bien des jeunes filles intelligentes, qui ont des idées et qui savent très bien les défendre.- J’y avais déjà pensé l’an dernier, mais c'était très compliqué car l'élection se déroule l’été et je travaillais. Cette année, en tant qu'étudiante infirmière j'ai été mobilisée pendant la crise sanitaire. C'était très intense. Le confinement m'a permis de me concentrer sur moi-même, j'étais très hésitante mais au final je me suis dit "c'est maintenant ou jamais".- Je tiens à remercier tous les Corses, le comité Miss Corse, toutes les anciennes miss, les personnes qui m'ont soutenue.