Quatre nouvelles start-ups corses en résidence au golfe de Lava

Coup d’envoi pour la cinquième édition de la résidence d’accélération de start-ups sur le Pays Ajaccien. Proposé par la M3E en partenariat avec la Corsican Tech, ce coaching intensif de quatre jours séduit de plus en plus les jeunes entreprises. Cette année encore, quatre start-ups bénéficieront de l’accompagnement de trois experts Laurent Carbonnaux, Mélanie Tisne-Versailles et Arnaud Thersiquel ainsi que des précieux conseils de quatre entrepreneurs locaux : Francescu Santoni, Nicolas Alfonsi, Marc Simeoni et Jonathan Dietsche. La démarche est également soutenue par la Poste, la CAPA, Mojo, l’ADEME et Air Corsica.



« Les start-ups sont particulièrement motivées, explique Jean Leccia, directeur de la Corsican Tech. C’est intéressant car elles n’ont pas toutes le même niveau d’avancement sur leur projet. Les coachs vont donc travailler de manière personnalisée avec chaque entrepreneurs. Si bien sur le projet d’entreprise est au cœur de cette résidence, les entrepreneurs sont tout aussi importants ».

Grâce aux différents ateliers, les entrepreneurs auront des outils qui leur permettront d’acquérir des méthodes et des compétences nécessaires au développement de leur boite. Parfois, il s’agit aussi de pouvoir réorienter certains projets. C’est le cas d’un entrepreneur qui avait suivi la résidence il y a deux ans et qui est revenu avec un projet plus affiné et abouti. Il s’agit donc d’entretenir la fibre entrepreneuriale pour que différentes activités économiques puissent fleurir et grandir sur le territoire.





« Il est important pour le secteur public de soutenir ces initiatives privées, a souligné Marie-Antoinette Santoni-Brunelli, présidente de la M3E. Cette résidence d’accélération est un bel exemple de manifestation qu’une SPL comme la M3E créé par la ville d’Ajaccio et la CAPA peut organiser rapidement avec la souplesse qui est propre à une société, ce qui ne serait pas le cas d’une collectivité. Cet outil a été développé afin d’apporter davantage de dynamisme dans l’accompagnement des entreprises du territoire ».

Cette année encore, les entreprises sélectionnées offrent un panel de nouveautés. On retrouve ainsi Lukky.app, une application d’aide aux jeux concours et tirage au sort aux pages Instagram qui est déjà très active, Clothy.app, une application permettant à chacun d’être son propre créateur en mettant en relation des particuliers et des couturiers, Ethycorse, actuellement en pépinière à la M3E, un blog et une boutique en ligne de produits corses d’exception éthiques et responsables et enfin Gael, une communauté solidaire et engagée pour une hôtellerie responsable et durable.

Les quatre start-ups entament donc cette semaine sous le signe du travail et du développement qui devrait leur donner une belle feuille de route à suivre à l’issue des quatre jours de résidence.