Quatre ans de sourires retrouvés : l’association « Andemu à Girandulà » fête son anniversaire au lac de Tolla

Il y a quatre ans, alors que le monde émergeait lentement des ombres de la crise sanitaire, Christophe Oriola et Patrice Pompei donnaient vie à l’association « Andemu à Girandulà ». Leur mission : restaurer les sourires et recréer du lien social dans un contexte marqué par l’isolement et la distanciation. Dimanche 25 août, au bord du lac de Tolla où tout avait commencé, l’association a célébré sa quatrième édition de la journée mascotte, témoignant de son succès croissant. Avec plus de 400 membres allant de 4 à 90 ans, l’association se distingue par son dynamisme et son engagement intergénérationnel. Chaque année, elle organise une vingtaine de sorties et bénéficie de l’agrément CAF « Espace de vie sociale ». Depuis l’acquisition d’un autocar l’an dernier, les randonnées se sont diversifiées, offrant aux adhérents la liberté de découvrir de nouveaux horizons. « C’est ici, au lac de Tolla, que tout a commencé. Nous étions une trentaine lors de la première édition, et ce dimanche, nous étions près de 80 participants », se réjouit Patrice Pompei, trésorier de l’association. L’événement de cette année, marqué par une randonnée en pédalo et un repas chaleureux, a illustré l’esprit de convivialité et de partage qui anime « Andemu à Girandulà ».



L’association se distingue par son mélange unique de membres : familles, couples, célibataires et personnes isolées, tous trouvant leur place dans ce cadre inclusif. « Les gens sortent de leur isolement et de nouvelles amitiés se tissent », ajoute Patrice Pompei.



L’autocar, désormais fidèle compagnon des excursions, part presque chaque week-end pour explorer l’île, avec des thèmes variés et des destinations toujours surprenantes. La prochaine aventure promet d’être particulièrement mystérieuse avec le « Voyage en Terre inconnue 3 », dont la destination reste secrète pour les adhérents.



En plus des sorties, l’association propose également des soirées à thèmes tout au long de l’année. Le programme de l’automne s’annonce riche avec, notamment, un grand pique-nique à Porticcio le 28 septembre et d’autres surprises réservées aux membres de toute la Corse. « Notre engagement reste sincère et inchangé : nous voulons favoriser le lien social, le partage, et faire découvrir notre culture et nos territoires », conclut Christophe Oriola, président de l’association. « Nous espérons continuer sur cette voie, avec équité, amitié et fierté pour notre île et son histoire. »



Pour plus d’informations ou pour rejoindre l’aventure, contactez l’association au 06.22.89.81.84 ou suivez-les sur Facebook.