Quart de finale du Challenge de France de rugby : fin de parcours pour les Luccianinchi

Le RC Lucciana a longtemps tenu la dragée haute à l'équipe d'Ile-de-France en menant 18 à 12 juste avant l'heure de jeu sur deux essais Loubic (28e) et Gelmini (53e) ainsi que sur une transformation de Perfetti (53e) et deux pénalités de ce même Perfetti (1ere et 22e). Malheureusement, Marcoussis allait prendre la marque à la 59e sur un essai de Vergnes transformé par Surel. Marcoussis passait devant 19 à 18 et devait conserver ce précieux point d'avance jusqu'au coup de sifflet final.

Fin de parcours donc pour les Luccianinchi auteurs d'une belle saison.