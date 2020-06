Quand le Squash reprend ses droits avec le XXIVème Open de l'Ile-Rousse

La petite balle en caoutchouc a repris ses droits, elle aussi, depuis quelques jours au Squash Loisirs Balagne. Programmé, comme chaque année fin juin, le 24e open du club cher au Président Jean-Louis Guidoni a finalement lieu cette semaine.

Ce jeudi, les demi-finales seront au programme à partir de 18h, elles opposeront l'Aixois Emmanuel Villier à l'Istréen Fabien Chavoutier d'un côté, et l'espoir insulaire Antonin Romieu à la Cuersoise Maud Duplomb de l'autre.

Le président Jean-Louis Guidoni nous explique les méandres de l'organisation de ce 24e open, forcément différente des autres éditions : "Malgré les circonstances, nous n'avons jamais renoncé à l'idée d'organiser notre tournoi annuel. Pour deux raisons essentielles, les joueurs en avaient particulièrement envie, et certains sont une nouvelle fois venus de très loin, mais également car cet open est pour nous un tel plaisir, que nous aurions eu bien de la peine à l'annuler."

Le docteur Jean-Louis Guidoni avait, de fait, tout prévu : "Nous avons investi dans des ozoneurs à UVC pour désinfecter les locaux quotidiennement, des visières pour que les joueurs puissent jouer en toute sécurité, du gel ... Des mesures sanitaires, au-delà des recommandations officielles, que les joueurs apprécient."





Le squash a donc repris ses droits et si le tournoi n'est pas international cette année, les fidèles sont tout de même présents. Et des quatre coins de la France, comme la jeune Bretonne Noémie Brugalais : "Je participe au stage en matinée et au tournoi l'après-midi. Je peux ainsi mettre en pratique en match ce que j'apprend à l'entrainement, c'est super intéressant."





Côté compétition, 38 joueurs sont inscrits pour cette édition, qui rassemble habituellement plus de 120 compétiteurs internationaux. Le niveau est cependant au rendez-vous avec 10 joueurs classés parmi les 300 meilleurs français. Côté résultats, les jeunes de l'école de squash île-roussienne se mettent en valeur sur leurs parquets, à l'image d'Antonin Romieu, toujours en course pour la victoire, qui jouera ce soir une demie très attendue face à Maud Duplomb (n°7 fra), victorieuse en quart du Bastiais Laurent Fratani au terme d'un match intense.

Résultats des quarts :

Romieu bat Soheylian 3/0

Duplomb bat Fratani 3/1

Chavouteir bat Macone 3/1

Villier bat Chollier 3/0

Programme

Demi-finales à partir de 18h : Romieu-Duplomb et Chavoutier-Villier