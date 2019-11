Quand le Soleil a rendez-vous avec Mercure : tout ce qu’il faut savoir sur ce 11 novembre

Lundi prochain, 11 novembre dès 13 h 35 TL un petit confettis noir va apparaitre, par la gauche, sur le fond jaune du disque solaire et mettra 5 h 30 à le traverser par son milieu. Ce petit point noir sera la planète Mercure. En astronomie, cela s’appelle un « transit ».







Planète la plus proche du soleil, baptisée du nom latin du messager des Dieux, Mercure (Hermes pour les Grecs) est la plus petite des planètes principales de notre système solaire. Environ trois fois plus petite que notre Terre avec ses 4 879 Km de diamètre, elle met 88 jours pour faire le tour complet du soleil dont elle est distante, en moyenne, de 58 millions de Km (46 millions de Km au plus près et 70 au plus loin).







Lundi, Mercure traversera exactement le milieu du disque solaire. Cependant, en Corse et en Europe occidentale, le transit de Mercure ne pourra pas être vu dans sa totalité car le soleil se couchera avant le passage complet de Mercure. En Corse, le phénomène ne pourra donc être observé que du début, à 13 h 35 jusqu’au coucher du soleil à 17 h 08 pour Ajaccio ou 17 h 03 pour Bastia. A ce moment là, Mercure se trouvera à peu près au milieu du disque solaire.







Qu’est-ce qu’un « transit » ?







Plus rare qu’une éclipse de Lune ou de soleil, un « transit » est le passage d’une planète devant le disque solaire. Pour cela l’alignement Terre-Planète-Soleil doit être parfait. Pour nous, terriens, un transit de planète ne peux concerner que les 2 planètes dites « intérieures », c’est à dire les deux planètes tournant autour du soleil, à l’intérieur de l’orbite de la Terre, à savoir : Mercure et Vénus.







Pour un observateur terrestre, si les révolutions des planètes étaient toutes situées dans le plan de l’écliptique (plan de la révolution de la Terre autour du Soleil) Mercure et Vénus passeraient régulièrement devant le disque solaire et nous aurions un « transit » de Mercure tous les 116 jours et un transit de Vénus tous les 584 jours. Mais ce n’est pas le cas car toutes les planètes ont des orbites inclinées par rapport au plan de l’orbite terrestre autour du soleil : 7° pour Mercure et 3,39° pour Vénus. Ainsi quand Mercure et Vénus s’interposent entre le Soleil et la Terre l’alignement est loin d’être toujours parfait.



Voir Mercure passer devant le soleil est donc un phénomène assez rare qui ne se produit en moyenne que 13 fois par siècle. Le prochain passage n’aura d’ailleurs lieu que le 13 novembre 2032, dans 13 ans.







C’est ce qui fait de ce « transit » de Mercure un évènement exceptionnel.







Les transits de Mercure ont lieu en mai ou en novembre. C’est au mois de mai, lors de l’aphélie, que le diamètre angulaire de Mercure est le plus grand, 12 secondes d’arc, au lieu de 10 secondes d’arc en novembre, lors du périhélie.







Pour permettre au public d’observer ce spectacle, le club ajaccien ouvrira son observatoire du Centre Scientifique de Vignola le lundi 11 novembre à partir de 13 h 15 et jusqu’au coucher du soleil.







Le club mettra à disposition des visiteurs un « solarscope » (observation par projection), trois télescopes de 200, 280 et 360 mn équipés des filtres solaires agrées et indispensables pour une observation en toute sécurité. Les membres du club se feront un plaisir de répondre aux questions du public. Le rapport de taille entre le disque solaire et celui de Mercure rendra quasiment impossible une observation à l’œil nu. A titre indicatif, si la planète Mercure était représentée par une pièce d’un Euro, le disque solaire, en proportion, serait une sphère de 6,50 m de diamètre placé à 270 m. Ainsi, le disque de mercure sera plus petit qu’une tête d’épingle tenue à bout de bras.



C’est pourquoi il est recommandé de venir observer au télescope ou de regarder avec des instruments personnels (jumelles, lunette) à condition qu’ils soient équipés de filtres agrées à placer devant l’objectif et non derrière l’oculaire.







Attention : Il est extrêmement dangereux, même une fraction de seconde, de regarder le soleil directement à l’œil nu sans protection agrée. Cela peut entraîner des lésions graves et irréversibles. Assurez-vous toujours que l’instrument optique (caméra, appareil photo, jumelles, lunette, télescope) dans lequel vous vous apprêtez à observer le Soleil est équipé d’un filtre homologué !