Quand l’art rencontre la gourmandise : les bonbons géants de Laurence Jenkell s'invitent à Calvi

Calvi accueille depuis quelques jours une exposition qui allie la douceur des souvenirs d’enfance à l’éclat de l’art contemporain. Deux établissements de la ville, l'Hôtel La Signoria et l'Hôtel Kasano, sont désormais ornés de sculptures en forme de bonbons géants, œuvres de la talentueuse artiste française Laurence Jenkell.



Ses oeuvres ne laissent personne indifférent. Réalisées en plexiglas, une matière que l'artiste affectionne particulièrement, elles captivent par leurs formes généreuses et leurs couleurs vives. Ces bonbons, qui ont déjà séduit les habitants de Séoul, New York, Londres, Bogota et Miami, sont plus qu’une simple représentation d’un objet du quotidien. Privée de bonbons durant son enfance, Laurence Jenkell a nourri une véritable obsession pour ces symboles de douceur et d'innocence. Cette obsession l’a menée à réinventer le bonbon en œuvre d'art il y a plus de vingt ans. C’est en se replongeant dans ses souvenirs qu’elle a eu l’idée de donner une nouvelle vie à cet objet enfantin, transformant ainsi une frustration en une forme d’expression artistique universelle.



L'art de la torsion



Née en 1965, Laurence Jenkell a su imposer sa marque dans le monde de l'art grâce à une technique unique qu'elle a baptisée « Twist » ou « Wrapping ». En chauffant le plexiglas, elle l’enroule sur lui-même pour lui donner la forme parfaite de bonbons géants. Cette technique, qu'elle a développée après de nombreux essais infructueux, est devenue sa signature, faisant d'elle une artiste reconnue à l'international. Au-delà du plexiglas, elle explore divers matériaux, tels que le bronze, l’aluminium, le marbre, le polyester, et même le verre de Murano, pour donner vie à ses bonbons aux couleurs acidulées et chatoyantes.



C’est avec une grande fierté que Laurence Jenkell expose aujourd'hui à Calvi. Pour l'artiste, cette ville corse incarne une source d'inspiration inépuisable, où la lumière et l'énergie de l'île se mêlent harmonieusement à l'esthétique de ses œuvres. « Exposer à Calvi, dans cet écrin corse d'exception, est un privilège immense. Mes œuvres reflètent la douceur et la beauté de cette île, un lieu qui inspire et enchante. Mes bonbons capturent l'essence de la Corse, alliant la lumière et l'énergie de cette île magnifique. Le thème arlequin, avec son espièglerie et ses couleurs vibrantes, trouve ici une résonance parfaite », a déclaré l’artiste, en rendant hommage aux sœurs Ceccaldi et à Jean Baptiste Ceccaldi, maîtres de maison de La Signoria et de l'hôtel Kasano, «pour leur accueil chaleureux et leur soutien à l'art contemporain.»