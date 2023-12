Quand deux Corses rétablissent une vérité historique à… Djibouti

Le premier, originaire de Penta-di-Casinca, héritier d’une famille de résistants corses, vit actuellement en région bordelaise où il exerce la profession de négociateur. C’est un homme au caractère bien trempé qui n’a eu de cesse de mettre son pragmatisme et son audace au service de nobles causes, telles l’aide aux enfants atteints de cancer et aux orphelins de l’armée.





Le second a grandi à Sartene puis à Porto-Vecchio, il vit et travaille actuellement en Suisse où il a créé une entreprise. Il a d’autres cordes à son arc, puisque fort d’un master en sciences humaines et sociales en histoire, il se spécialise, entre autres, dans l’histoire militaire. Après avoir appartenu à l’unité d’élite des commandos marine et avoir été moniteur de sport, il décide de quitter l’armée pour d’autres horizons. Globe-trotter dans l’âme, il a visité plus de quarante pays, mais son attachement à la Corse reste indéfectible et Porto-Vecchio demeure son port d’attache.





Hormis le passage sous l’uniforme et leurs origines corses, rien ne semblait devoir un jour les réunir pour réparer une injustice mémorielle : celle qui attribuait à d’autres l’invention de la mythique et renommée paroi de la « Voie de l’inconscient » située à Djibouti.

Depuis son ouverture, le 20 décembre 1976, plus de 50 000 soldats de tous grades, armes, armées et nationalités ont été formés sur cette paroi naturelle d’escalade d’une difficulté redoutable, afin de les préparer au mieux à faire face aux dangers qu’ils devront affronter lorsque le moment sera venu de les envoyer sur les différents théâtres d’opérations de par le vaste monde.

Tout commence en 2021, lorsque Serge Kurschat, également directeur d’escalade, habitué à grimper sur le superbe sommet de la Punta di U Corbu, dans le massif de Bavella, et qui a pratiqué la « Voie de l’inconscient », relève incidemment une erreur commise par différents journalistes de l’AFP à propos de l’invention de cette dernière indument accordée à d’autres. Il faut dire que, à

Djibouti même, y compris au sein des forces armées et pas seulement françaises, l’erreur de « paternité » – si on peut dire ! –, est récurrente. Or, il se trouve que Serge connait personnellement les cinq fondateurs. Après mure réflexion, il prend la décision, au mois de novembre 2021, de les contacter et de les inviter à la réalisation d’un court-métrage qui sera diffusé le 11 mars 2022. À

travers ce documentaire d’investigation, il reconstitue les moments-clés de la genèse de la fameuse « Voie ». Il s’agira, désormais, fort de ces preuves, de convaincre l’armée française de rétablir la vérité historique.





En février 2023, alors que les négociations avec l’armée semblent dans l’ mpasse, Serge a la chance de rencontrer un autre Corse, Michel Zannelli, qui va l’accompagner et le soutenir de bout en bout afin de lui permettant de finaliser ce projet qui lui tient tant à cœur. Michel met alors ses incomparables qualités de négociateur à son service. Il faut dire que Serge en a grand besoin

puisqu’il s’agit ni plus ni moins que de convaincre enfin l’État-Major français du bien-fondé de la démarche et de la réparation d’une injustice mémorielle. Rendre à César ce qui appartient à César en quelque sorte. Michel dirige donc les pourparlers difficiles avec les plus hautes instances militaires qui finissent par reconnaitre le bien-fondé de la démarche.

Finalement, le dimanche 16 juillet 2023, à Djibouti, a lieu l’inauguration d’une plaque – don de l'association du souvenir Amiral Pierre Ponchardier dont Michel Zannelli est le président fondateur – suivie d’une cérémonie officielle en présence des autorités militaires qui inscrit ainsi définitivement les noms des véritables fondateurs de la voie, non seulement dans la pierre mais aussi dans la mémoire des hommes