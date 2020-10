Quand Arte Mare honore un monstre... sacré

Le thème du film?

- C’est l’histoire de Michel-Ange à travers son caractère, plus que sur ses œuvres. Faire un film uniquement sur son œuvre eut été ennuyé. Le personnage en lui-même est un homme très fort, très puissant. On peut vivre ses moments d’angoisse et d’extase de son génie créatif, sa volonté, sa constance.

- Qu’est-ce qui vous a fait accepter ce rôle?

- On ne peut pas refuser un rôle de ce niveau. C’est impossible! Le personnage est tellement important, intéressant. Je n'ai pas réalisé tout de suite l'ampleur de la tâche et je me suis inquiété au début. Je me suis alors beaucoup documenté sur le personnage, lu de nombreux livres et manuscrits sur lui. Et peu à peu j’ai cerné le personnage, je me suis imprégné de celui-ci, plus sur le coté humain que celui de l’artiste.



- Le tournage ?

- Le tournage s’est fait dans le Temple du marbre et dans de nombreux petits villages de Toscane.

- L’accueil du film en Italie?

- Le film est sorti en octobre 2019 et il a eu un bon accueil, sans plus. Par contre, il connaît un énorme succès en Russie, pays du réalisateur. Il sortira en France le 21 octobre dans un contexte bien particulier, celui du Covid.

- Vos projets ?

- Après mes rôles de Pasolini et Michel-Ange, j’aimerais encore incarner ce genre de personnage de qualité. Être dans la peau de telles personnes est inoubliable. Pour l’heure je joue au théâtre dans une pièce dont le thème sont les masques de Pirandello. J’aime travailler sur mon physique, sa transformation.

* «Michel-Ange» : De Andrey Konchalovsky (2h16) • Italie/Russie

Scénario: Andreï Konchalovsky, Elena Kiseleva

Image: Aleksander Simonov

Musique: Edward Artemyev

Montage: Sergey Taraskin, Karolina Maciejewska

Production:Jean Vigo Italia, Andrei Konchalovsky Studios, Rai Cinema

Distribution: UFO Distribution

Avec: Alberto Testone, Jacob Diehl, Francesco Gaudiello , Orso Maria Guerrini, Massimo De Francovich