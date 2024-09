"Qualité rivière", l'appli qui vous dit tout sur l'état des cours d'eau en Corse

Connaître la qualité de l’eau de sa région et identifier les endroits où l’on peut se baigner. C’est l’objectif de l’application « Qualité rivière » que chaque année, depuis 2013, récolte des données à travers toute l'ile, offrant un outil performant pour les amoureux de la nature. L'appli propose en effet une carte interactive qui permet à chaque utilisateur de s'informer en temps réel sur l’état des cours d’eau. En se géolocalisant ou en saisissant un code postal, il est possible de visualiser immédiatement la qualité écologique des rivières locales. Les niveaux de qualité sont représentés par des couleurs spécifiques : par exemple, le Prunelli à Bastelica est classé en « très bon état » (bleu), le Fango à Galeria en « bon état » (vert), tandis que le Piscia à Porto-Vecchio affiche un « état moyen » (jaune).

Pour ceux qui recherchent des lieux de baignade, l'application propose également une fonction dédiée. Un pictogramme « baignade » signale les sites autorisés, avec des données actualisées sur la qualité sanitaire des eaux, issues des contrôles réguliers du ministère de la Santé.



En plus de la qualité de l’eau, l’application fournit des détails sur la faune aquatique. Un pictogramme « poissons » informe les utilisateurs sur les espèces que l’on trouve dans les rivières corses. Ainsi, le vairon est présent dans le Golo, la truite de rivière dans le Taravo, et l’anguille d’Europe dans le Tavignano.





Un outil pédagogique et un suivi environnemental

Au-delà d’être un simple guide, « Qualité rivière » se veut également un outil pédagogique. Elle sensibilise le public aux enjeux de l’eau et des milieux aquatiques à travers des actualités, un quiz sur l’eau, et des conseils pour adopter des comportements respectueux de l’environnement.

Les indicateurs de qualité sont variés et précis, allant de la présence de diatomées, des microalgues indicatrices de pollution, aux niveaux de nutriments tels que l’azote et le phosphore, ou encore à la température de l’eau. Ces paramètres, harmonisés au niveau européen, sont essentiels pour évaluer la santé des rivières.



Un suivi scientifique renforcé par les nouvelles technologies

L'application « Qualité rivière » s'appuie sur une base de données colossale : plus de 6,5 millions de données collectées par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse en 2023. Ce suivi est rendu possible grâce à un réseau de 12 000 stations de surveillance à travers la France, dont 2 900 dans les bassins Rhône-Méditerranée et de Corse. Les informations recueillies proviennent de différents organismes, dont l’Office français de la biodiversité et d’autres structures de gestion des milieux aquatiques. Avec ces outils, les gestionnaires de rivières et les scientifiques peuvent suivre sur le long terme l’évolution de la qualité des cours d’eau et anticiper les impacts du changement climatique, permettant ainsi de mieux protéger ces écosystèmes fragiles.



L’application « Qualité rivière » est d’ores et déjà disponible en téléchargement sur iPhone, iPad, Android, tablette et PC.