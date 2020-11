Pruno : le maire signe un arrêté pour la réouverture des bars et restaurants

"La mobilisation du 26 novembre a été un échec"

Sans mâcher ses mots Jean-Antoine Giacomi critique la mobilisation du 26 novembre que pour lui "a été un échec" car il "ne s'agissait pas d'une manifestation mais d'une tribune politique faisant la promotion du plan Salvezza e Rilanciu de la Collectivité de Corse" qui n’est "qu’un pansement ne permettra pas la réouverture des établissements fermés sur décision unilatérale du gouvernement français." .

Pour Forza Nova ce plan "même si positif" ne "redonne pas aux Corses la liberté de pouvoir retravailler";



Reste désormais à savoir si cet arrêté, que Charles Giacomi défendra "devant la justice, si nécessaire" , incitera d'autres maires à autoriser ces professionnels, fermés depuis le 29 octobre, à réouvrir leurs commerces.

Lors d'une conférence de presse qui a eu lieu ce 28 novembre dans un restaurant de Bastia, Charles Giacomi, maire de Pruno, entouré par d'autres membres du bureau national de Forza Nova, notamment l'ancien candidat à la mairie de Bastia Filippo De Carlo, a annoncé avoir signé arrêté permettant la réouverture des bars, cafés, restaurants, discothèques et salles de sport dans sa commune.Pour étayer sa décision le maire s'adosse sur les articles 1 et 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen en jugeant la fermeture imposée à ces activités comme une "rupture d'égalité entre les différents opérateurs économiques". Charles Giacomi considère également que "ces fermetures contreviennent à la liberté de commerce et d'industrie en privant les restaurateurs et tenanciers de bars de la possibilité d'exercer leur profession".Son parti, Forza Nova, à salué son courage et appelle tous les élus de Corse à prendre" les mêmes mesures pour la sauvegarde des libertés".En septembre dernier le mouvement politique avait déjà déposé un référé-liberté, qui avait été rejeté part le tribunal administratif de Bastia, contre l’obligation du port du masque dans les communes de Bastia et Corti. "Sans méconnaître les danger du virus SARS-CoV-2 "- détaille Jean-Antoine Giacomi porte parole de Forza Nova - nous avons, par la suite, enchaîné les mobilisations populaires et nous continuerons à prendre des initiatives dans l’intérêt de notre peuple. Nous exigeons que la politique sanitaire de la Corse soit élaborée en Corse. Nous appelons l’ensemble de notre peuple à se mobiliser pour la défense de ses intérêts vitaux."