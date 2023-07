Prunelli-di-Fiumorbu : Une nouvelle salle de sport ouvre ses portes

La pratique sportive est sans doute une caractéristique du Fiumorbu et plus généralement de la Plaine orientale, entre Aleria et Solenzara : on n’y compte pas moins de cinquante associations ou structures privées, qui proposent aux habitants des activités physiques.

La ville de Prunelli elle-même dispose d’un nombre important d’installations, si on le rapporte à sa population : 3719 habitants en 2020 (Source : INSEE). Structures publiques et privées confondues, citons : trois terrains de tennis ; deux terrains de football auxquels s’ajoutent le Futsal-G5 qui comporte deux terrains de football synthétiques – un intérieur, un extérieur –, une salle de squash et une salle de padel ; une piscine municipale – dédiée au collège mais ouverte au public selon certains horaires – ; un gymnase… qui comporte un tatami pour la pratique des arts martiaux ; une salle de boxe ; une salle de sport, Le Klub ; et une salle de coaching sportif…



Une première salle… qui devient vite trop petite

La salle inaugurée ce samedi Dorian Colombani-Mainhard, coaching sportif, l’avait initialement ouverte en octobre 2019 : « J’ai commencé mon activité en juin, en travaillant en extérieur ou à domicile, le temps d’avoir une petite clientèle. Puis j’ai ouvert une salle, en investissant dans un peu de matériel : barres, poids, haltères, élastiques et également un rameur, un vélo, un ski, un tapis de course… »

Nombreux sont ceux qui souhaitent bénéficier des conseils d’un professionnel : Dorian est détenteur un BPJEPS option haltérophilie et musculation, et d’un CROSSFIT Level 1 qui lui permet d’enseigner cette dernière discipline : des enchaînements d’exercices à haute intensité, mêlant gymnastique, force et cardio. Si initialement il limite son activité à une quinzaine d’heures par semaine, dès l’ouverture de la salle, avec les informations relayées sur les réseaux sociaux et le bouche-à-oreille, la demande explose : « Je me suis retrouvé à faire 50 heures par semaine. Obligé de refuser du monde ! » Les adeptes viennent de toute la région : « J’ai des clients de Bravone jusqu’à Solenzara ! même si la plupart des gens sont de Prunelli ou de Ghisonaccia. »



Se maintenir en forme

L’affluence est telle que Dorian décide de s’associer avec un autre coach – Coralie Bonnet – et de doubler la surface de ses installations. La nouvelle salle inaugurée il y a quelques jours mesure 120 m 2 : de quoi multiplier le matériel d’entraînement. Le matériel cardio a été doublé et complété notamment par un écho bike et un assault bike… On y trouve également des box (pour sauter ou monter) et des disques d’haltérophilie calibrés pour les compétitions… A l’extérieur, un espace de 20 m 2 , équipé de barres et d’une corde à grimper, permet d’effectuer différents exercices… Si l’ouverture de cette nouvelle structure coïncide avec la création d’un cours collectif le samedi matin, l’activité reste principalement du coaching personnalisé : une heure en individuel – même si certains optent plutôt pour des séances avec un ou deux amis… « Je fais le programme en fonction de leur objectif. Je les corrige, je les encourage… ».



Pour beaucoup, il s’agit de prendre du muscle, de perdre du poids – « une cliente a perdu près de 60 kilos », ou tout simplement de se dépenser, de se tenir en forme. « Les demandes sont variées. J’ai même un boxeur pro, qui est maintenant à Nîmes, mais qui vient souvent l’été. Je lui fais un peu de préparation physique. Il y a aussi des jeunes qui font du football et qui viennent ici en complément. D’autres qui ne font que ça. La plus âgée a 63 ans… La plus jeune 9 ans ! » Et les enfants pourraient bien venir de plus en plus nombreux, puisque Coralie, détentrice également d’un BPJEPS, va prochainement passer le CROSSFIT Level 1, puis le CROSSFIT KID, qui lui permettra, sans doute dès l’année scolaire 2023-2024, de former les plus petits.



Prendre soin de son bien-être et de sa santé

Comment expliquer cet engouement pour le sport en général et le coaching sportif en particulier ? Car il faut savoir qu’à Ghisonaccia, il existe une autre salle de coaching, celle de Pierre-François Franceschini : « Nous faisons exactement la même chose… Et, lui également, a une grosse activité ! » Le 11 mars 2021, le magazine Sportmag titrait « Le coaching sportif personnel : un marché en plein essor ! » et analysait la crise Covid et ses confinements, comme l’un des facteurs de cette évolution. Une étude de 2020 indiquait que 66 % des Français fréquentaient les salles de sport dans l’objectif de prendre soin de leur santé et de leur bien-être [Source : CBExpert du 1 er février 2020]. « Il y a pas mal de métiers sédentaires sur la région, complète Dorian Colombani-Mainhardt. Beaucoup de gens passent leur journée assis au bureau. Alors, l’activité sportive c’est super important… Et puis, notre climat méditerranéen… Vivre en short et en T-shirt plusieurs mois dans l’année, ça incite peut-être à faire du sport ! »



Une pratique saine qu’on ne peut qu’encourager !