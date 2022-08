Propriano : deux adolescents blessés, dont un en urgence absolue, après un accident de scooter

V.L. le Mercredi 3 Août 2022 à 07:55

Ce mardi 2 août à Propriano, un grave accident de la route a eu lieu entre un scooter et une voiture. Pour une raison qui reste à déterminer, vers 21 heures, deux jeunes de 15 et 17 ans à bord du deux roues se sont percuté frontalement avec un véhicule qui circulait dans le sens inverse sur la ligne droite de San Ghjaseppu. Sérieusement blessés, les deux adolescents ont été héliportés dans un état grave au centre hospitalier d'Ajaccio. Ce mercredi matin, le plus jeune est toujours en urgence absolue.