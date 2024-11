Promouvoir l’agriculture corse au Pays basque : Marcati Paisani appelle à la solidarité

L’association Marcati Paisani di u Celavu Prunelli, regroupant des agriculteurs des vallées de la Gravona et du Prunelli, espère compter sur la solidarité de la communauté pour boucler le budget nécessaire à leur déplacement au salon de l’agriculture paysanne Lurrama, organisé à Biarritz du 7 au 11 novembre. Cet événement est une opportunité unique de valoriser le savoir-faire agricole corse auprès du public basque et de promouvoir les produits insulaires au-delà de la Méditerranée.



Grâce au soutien financier de la communauté des communes du Celavu Prunelli, l’association a pu rassembler une grande partie des fonds. Toutefois, 3 000 euros manquent encore pour couvrir les frais de transport, de communication et l’animation musicale assurée par un groupe de chants corses. « Un simple don de 1 €, si nous sommes nombreux, pourrait faire la différence », souligne l’association, qui invite les sympathisants à contribuer via la plateforme HelloAsso à l’adresse suivante : lien de collecte.



Les fonds collectés permettront à ces producteurs de partager leur passion et de faire rayonner la culture corse dans un cadre d’échanges et de partage avec d’autres acteurs agricoles du Pays basque.