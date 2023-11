Projet de réhabilitation du village de vacances "Costamare" à Aleria : la polémique rebondit

U Levante s'inscrit plutôt, et comme dans son habitude, dans une tradition plus légaliste entre les intérêts de l'homme et ceux de la nature. L'association juge ainsi le projet de Casabianda "illégal" au regard de l'application de la loi Littoral en Corse. Bien évidemment, les frères Giudicelli et la municipalité d'Aleria en ont une toute autre lecture. Il appartiendra au préfet de trancher.