Projet de fermeture de la maternité de Portivechju : l’ARS va revoir sa copie

Des explications qui rassurent - « c’est positif, ça veut dire que la maternité est maintenue », veut croire Marie-Françoise Papi - autant qu’elles laissent sceptiques : « Une incompréhension ? Le problème, c’est qu’on a tous mal compris... », ironise Paul-André Colombani, le député de la circonscription. La semaine dernière encore, à Ajaccio, Marie-Hélène Lecenne plaidait devant la presse pour la création à Portivechju d’un centre périnatal de proximité (CPP). « Or maternité et CPP ne peuvent pas coexister, c’est la loi qui le dit, donc en créant un CPP, elle allait flinguer la maternité... », en conclut le directeur de la clinique, Rémi François.



Après Darmanin, Macron ?

La grève, commencée le mardi 12 septembre à la maternité, avait été suspendue trois jours plus tard, lorsque le personnel prit connaissance de la venue de Marie-Hélène Lecenne à Portivechju. Pour l’heure, la grève reste suspendue, mais Lionel Baggioni annonce que l’intersyndicale se réserve le droit de la poursuivre, si l’ARS n’apporte pas des garanties sur la question du financement de la maternité. « Aux cinq millions d’euros qui nous ont été promis, il reste une partie conséquente qui n’a pas été versée en 2023 », souligne Rémi François, le directeur de la clinique. « Et sans financement, la maternité ne pourra pas rester ouverte », complète Lionel Baggioni. Sur la question du financement, Marie-Hélène Lecenne reconnaît « qu’il y a lieu de refaire un point ». Lionel Baggioni lui laisse quelques jours, jusqu’à la venue d’Emmanuel Macron en Corse, programmée les 27, 28 et 29 septembre. « Sans réponse, on ira le rencontrer, comme on est déjà allé rencontrer Gérald Darmanin. »