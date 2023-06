Projet Ri-Acqua-Stu : Des écoliers corses impliqués dans la préservation des ressources en eaux souterraines

L'objectif majeur de ce projet est d'approfondir les connaissances sur cette ressource encore largement inexploitée et sur sa vulnérabilité. Il se base sur une approche scientifique collaborative impliquant les élèves, les élus locaux ainsi que les chercheurs du laboratoire Sciences pour l'Environnement de l'Université de Corse et du CNRS. Grâce aux analyses scientifiques réalisées au laboratoire, chaque école a pu présenter le parcours de l'eau prélevée mensuellement par les élèves depuis février jusqu'en juin, à partir d'une source ou d'une fontaine de leur commune respective.



En parallèle, de nouvelles informations sur l'évolution des ressources en eaux souterraines ont été présentées aux gestionnaires et aux élus.



Le financement de ce projet a été assuré par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) ainsi que par l'Université de Corse, témoignant de l'importance accordée à la recherche scientifique et à l'éducation environnementale dans la préservation des ressources naturelles de la région.