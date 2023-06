Processus de Beauvau : les réactions des groupes nationalistes d'opposition à l'Assemblée de Corse

Paul-Félix Benedetti, le président du groupe Core in Fronte, note avant tout « une réunion de travail qui a commencé de manière bancale ». « Il était proposé une discussion tout autant technique que technocratique qui a été repositionnée sur un cadre plus général avec une position globale des groupes nationalistes pour demander un saut qualitatif, le respect du suffrage des Corses qui ont voté pour nous, pour un droit au changement. La question était donc de savoir si nous allions nous orienter vers un statut spécifique, niveau autonomie, avec un transfert de compétences global et total et inéluctablement une révision institutionnelle et constitutionnelle », explique-t-il. En reprenant : « Je pense que les choses évoluent, mais il y a quand même des sous-entendus qui sont sournois parce que quand on nous propose de dire que le consensus global de toute la Corse serait la solution idéale, cela sous-entend par exemple que, pour nous indépendantistes, qui acceptons un début de consensus, on aille simplement vers plus d’autonomie, ce qui n’est pas pareil ! ». Si l’élu indépendantiste note que « le ministre de l’Intérieur est quelqu’un qui est ouvert sur la forme », il souligne que ce dernier « représente par sa fonction un État centralisateur fermé et archaïque ». « Est-ce que derrière il cherche à gagner du temps et à nous opposer un consensus fait par l’État au nom de l’intérêt de la Corse ? J’espère que non, mais je crains le pire », s’interroge-t-il. En posant : « Je ne sors pas dans un état d’esprit satisfait de cette réunion ». Sur le thème du jour, il souligne avoir « tenu une position politique et pas technique ». « J’ai dit que le problème n’est pas la spéculation immobilière, mais la spoliation des Corses au niveau fiscal et moral. On ne pourra lutter contre cela que par des mesures de protection spécifiques qui, d’un côté peuvent être vues comme des clauses de non droit, mais d’un autre côté comme des clauses salutaires sans aucune autre possibilité », martèle-t-il.