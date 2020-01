Procès de Paris : nombreuses protestations après les condamnations

Les juges du tribunal de Paris ont eu la main lourde. Les peines prononcées témoignent de l’acharnement avec lequel Macron s'emploie à normaliser la situation politique en Corse. C'est un message clair qui est adressé à l'ensemble du mouvement national dont ce gouvernement exige la soumission, la plus totale, à un ordre, tel que le conçoit l’État Français. Cet « ordre » est fondé sur une négation totale de l'existence du peuple Corse.



Macron a entrepris une manœuvre de pacification qui n'est pas synonyme de paix. Peu lui importe que les uns prônent la modération ou que d'autres en appellent à la résistance. Tout ce qui peut ressembler de près ou de plus loin à une vision corse de la Corse, lui est intolérable. La barre politique est donc placée très haut. Qu'un chaos naisse de cette stratégie n'est pas chose à faire reculer ce pouvoir. Bien au contraire. Si il est le symptôme de tensions entre les mouvements nationalistes, alors ce gouvernement tirera les bénéfices de cette opération de déstabilisation.



La responsabilité majeure de toutes celles et ceux qui affirment œuvrer pour le Bien Commun, consiste donc à déjouer les pièges tendus en se refusant à opter pour des postures aussi caricaturales que stériles. D'autant que sur la question d'un projet de société, qui est elle, le véritable enjeu, les choses restent floues quand elles ne font pas la part belle à ce néo-libéralisme qui ruine notre pays. C'est au cœur de notre société qu'existent de vraies potentialités.

Le monde du travail, les femmes et la jeunesse n'ont pas à pâtir des batailles d'ego, des entreprises de lobbying ou des pulsions de pouvoir névrotiques. Déjà lourdement pénalisée par des politiques anti-sociales, notre société n'a qu'un besoin : celui d'un véritable changement, lui même axé sur l'abolition de toutes les formes d'aliénation. C'est sur ce seul socle qu'un rapport de force doit s'instaurer.



L'arrêt de toutes les poursuites et la libération de tous les emprisonnés, ne sont pas dissociables d'une stratégie réellement émancipatrice. A celles et ceux qui en sont clairement conscients d'y œuvrer dans la clarté.