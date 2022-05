Pro Sailing Tour 2022 : Arkema vainqueur sur toute la ligne

Quand l'étape bonifacienne du Pro Sailing Tour entamait sa dernière ligne droite samedi en milieu de journée sous les falaises de calcaire avec le très attendu Défi de 24 heures rien n'était encore fait.

Certes Quentin Vlamynck (Arkema) était en tête avec 50 points, mais Sam Goodchild sur Leyton, le vainqueur du Pro Sailing Tour 2021, n'était qu'à six points. Sébastien Rogues (Primonial) occupait la troisième place avec 43 unités, juste devant Koesio d'Erwan Le Roux 42 pts.





Avec son coefficient trois, et son parcours de 163 milles qui menait la flotte de Bonifacio à Ajaccio avec un retour par le même chemin via le rocher de la Vacca aux Iles Cerbicales et l'écueil des Moines à proximité de Roccapina, le Défi pouvait rebattre les cartes. Une

ultime explication à laquelle ne prenaient pas part Primonial (Sébastien Rogues) et Groupe GCA Mille et Un Sourires (Gilles Lamiré)





Samedi en fin d'après-midi, Leyton (Sam Goodchild) et Arkema (Quentin Vlamynck) étaient très proches au passage de la Castagna, soit l'entrée du Golfe d'Ajaccio. Après avoir viré la bouée de la Citadelle d'Ajaccio, à 21h30, les cinq trimarans entamaient leur retour vers

l'extrême sud.



En tout début de journée ce dimanche, les bateaux avaient basculé à la pointe la plus extrême sud de la Corse et prenaient la direction de la Vacca. En milieu de journée, au retour des Cerbicales, Quentin Vlamynck, avant de rejoindre Les Moines, avait pris une sérieuse option en distançant Koesio et Leyton au coude à coude sous les falaises. Komilfo (Eric Peron) déjà distancé, était un peu plus loin, alors que Thibaut Vauchel-Camus sur Solidaires en Peloton-ARSEP fermait la marche.





Finalement Arkema était le premier à couper la ligne d'arrivée au retour des Moines à 15h31. Leyton en finissait neuf minutes plus tard, talonné par Koesio un peu plus d'une minute derrière. Komilfo (15h58) et Solidaires en Peloton- ARSEP (17h31) étaient les derniers à rentrer au port.

Au classement final de cette ouverture de la saison 2 du Pro Sailing Tour, le grand vainqueur était Arkema qui totalisait 74 pts, devant Leyton 65 pts et Koesio 60 pts. On retrouve ensuite: Komilfo 47 pts, Primonial 46 points, Solidaires en Peloton-ARSEP 43 pts et GCA Mille et Un Sourires 7 points.

La prochaine étape du Pro Sailing Tour sera Bretonne, plus exactement

à Brest du 22 au 26 juin.